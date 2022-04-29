«Мы не можем голосовать против». Почему работу алтайского губернатора одобрили почти все фракции Заксобрания

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля выступил с годовым отчётом о работе регионального правительства перед депутатами АКЗС. Новый созыв Заксобрания впервые поставил оценку главе региона. Парламентарии оказались на редкость единодушными: несмотря на критику со стороны отдельных фракций, никто против отчёта не выступил: 44 парламентария проголосовали «за», а ещё 22 — воздержались. Как выступление Томенко оценили лидеры фракций и к чему призвал депутатов губернатор — в материале amic.ru.

Ситуация стабильная, но тревожность ощущается

Губернатор во вступительном слове напомнил об условиях, в которых работало краевое правительство в 2021 году. Он обратил внимание на негативное влияние пандемии, приведшее к рекордной смертности и убыли населения. «Мобилизация системы здравоохранения, комплекс ограничительных мер для противодействия распространению инфекции, включая пресловутые QR-коды, развёртывание масштабной работы по вакцинации были необходимыми действиями, без которых ситуация в крае была бы ещё более тяжёлой», — отметил губернатор.

В то же время Томенко подчеркнул, что в крае началось восстановление деловой активности и экономической жизни в целом. По некоторым показателям, со слов губернатора, удалось вернуться к допандемийному уровню. «На этом фоне резкий рост инфляционных процессов, рост цен также стал дополнительным тяжёлым фактором, влияющим на жизнь края», — рассказал глава региона.

Кроме того, по мнению Виктора Томенко, большую роль в жизни края в прошлом году сыграли выборы в Госдуму и Алтайское Заксобрание. Губернатор обратил внимание на «необычный расклад политических сил в краевом парламенте, куда впервые вошли пять фракций».

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В целом, считает Томенко, 2021 год можно назвать периодом восстановительного роста экономики. Доказывая этот тезис, глава краевого кабмина привёл общие показатели развития региона в минувшем году: «Валовой региональный продукт, по нашим оценкам, составит свыше 770 млрд рублей. В денежном выражении прирост к уровню прошлого года более чем на 100 млрд».

По его словам, промпредприятиями было отгружено продукции и оказано услуг на 541 млрд рублей, что на 30% выше объёмов 2020 года. Наибольший рост наблюдался в производстве кокса — в 2,4 раза, деревообработке — в 1,7 раза, производстве машин и оборудования — в 1,6 раза. Индекс промпроизводства в крае по итогам 2021 года составил 101,7%. Кроме того, на 11% увеличился объём промышленного экспорта. В абсолютном выражении он превысил 500 млн долларов.

Объём валовой продукции сельского хозяйства, рассказал Томенко, превысил 240 млрд рублей, что в 1,5 раза больше объёма 2020 года. Как отметил глава региона, аграрии собрали почти 5,6 млн тонн зерна. Это на 40% выше уровня 2020 года. Оборот розничной торговли составил практически 400 млрд рублей, также показав положительную динамику.

Ввод жилья, по словам Томенко, в 2021 году увеличился на 20% и достиг почти 1 млн кв. м. Это максимальный показатель за последние 30 лет. Среднемесячная зарплата в крае в 2021 году составила 32 839 рублей, что на 9,3% выше уровня 2020 года и на 1,3% выше инфляции.

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Обратил внимание депутатов Виктор Томенко и на доходы бюджета: они увеличились на 12%, превысив 173 млрд рублей. Также глава кабмина рассказал депутатам, что в 2021 году в Алтайском крае построили и отремонтировали свыше 900 км автодорог и ввели в эксплуатацию 10 мостов. Затраты на содержание и развитие дорожной сети составили 15,8 млрд рублей, или 110% к 2020 году.

Мнение о качестве жизни расходится с цифрами

От характеристики прошлого года губернатор перешёл к текущей социально-экономической ситуации в регионе. Он обозначил её как «стабильную», более того, основные статистические данные за первый квартал 2022 года показали ещё более убедительный рост. Но, по словам Томенко, тревожность ощущается, так как всё меняется буквально еженедельно с связи с введением всё новых санкций против РФ. «Наши аграрии обеспечены всем необходимым для посевной, но цены сейчас скачут на всё, поэтому они нервничают и все перешли на предоплату», — подчеркнул Виктор Томенко.

После этого он рассказал депутатам о тех мерах поддержки, что приняло федеральное правительство. В частности Алтайскому краю выделили 550 млн рублей для снижения напряжённости на рынке труда. В конце своей речи губернатор обратил внимание парламентариев на необходимость работы по внесению изменений в Устав края в связи с принятием закона «Об общих принципах организации публичной власти». Кроме того, Томенко попросил народных избранников активизировать работу с принятием законопроекта о дополнительных гарантиях медработников.

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Глава региона выступал перед Заксобранием почти полтора часа, после чего очередь наконец дошла до лидеров пяти фракций, представленных в АКЗС. Первым слово взял руководитель либерал-демократов Владимир Семёнов. Он отметил, что ситуация в крае в 2021 году принципиально лучше по сравнению с предыдущими периодами не стала. Инфляция нивелировала все усилия правительства по повышению зарплат бюджетникам. Также, по словам представителя ЛДПР, в ближайшее время в значительной корректировке нуждается Стратегия развития края, принятая в 2021 году, — из-за изменившихся внешних обстоятельств. «Главное, на что бы обратил внимание: мы сейчас живём уже не от года к году, а от события к событию. Это началось с пандемией и продолжается сейчас», — подчеркнул Семёнов.

Вместе с тем депутат отметил, что в крае по-прежнему есть проблема с рациональным использованием бюджетных средств. Это хорошо видно на примере строительства Художественного музея в Барнауле: смета за несколько лет выросла с 500 млн до 2 млрд рублей, а объект так до сих пор и не сдан. Из других проблем Семёнов назвал пробуксовку мусорной реформы, а также низкие зарплаты у преподавателей в ссузах и небольшие стипендии у студентов этих заведений. Ещё одна проблема — нехватка лекарств для льготников.

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«Безусловно, правительство проделало большую работу, за неплохими цифрами стоят жизни наших земляков, а их мнение о качестве жизни зачастую расходится с нашими оценками. Отмечу, что у депутатов есть диалог и ведётся совместная работа с правительством, фракция поддержит отчёт», — резюмировал Семёнов.

Руководитель комроссов Сергей Матасов положительно оценил работу правительства, не поскупившись на комплименты для кабинета Виктора Томенко. Комросс заявил, что на лицо рост основных экономических показателей, но при этом увеличение зарплаты почему-то оказалось в два раза ниже бюджетных поступлений. «Простите за вульгаризм: «Кто пожадничал», — задал риторический вопрос Матасов. Также он обратил внимание, что в крае по итогам прошлого года чиновники не успели освоить 6 млрд рублей. Но, по мнению депутата, виновато в этом не правительство, а муниципалитеты. «Привыкли ничего не делать, чтобы не ошибаться, наверное, — сыронизировал Матасов. — Пора им пробудиться от спячки и равнодушия». Напоследок юный комросс предложил губернатору отменить масочный режим, вернуть АКЗС ряд полномочий, в частности контроль над приватизацией, и пожаловался на краевых министров, которые выступали на заседании фракции накануне. Впрочем, всё это не помешало «Коммунистам России» одобрить отчёт Виктора Томенко.

Больше полномочий для АКЗС

Аналогичную позицию заняли и справороссы. Лидер фракции Александр Молотов заявил, что отчёт главы региона воспринимается уже не через призму 2021 года, а через происходящие сейчас в России и мире события. Из положительных моментов прошлого года эсер назвал рост бюджета, снижение безработицы, увеличение индекса промпроизводства, новый рекорд в строительстве и рост зарплат. «В крае продолжилась политическая оттепель, в частности правительство поддержало законопроект СР о денежной компенсации для многодетных семей вместо земельного участка», — комплиментарно высказался Молотов.

Вместе с тем депутат назвал и главные болевые точки для края в 2021 году: это сокращение населения, рост цен, коррупция, оптимизация на селе, неэффективное расходование бюджетных средств. «Ощущение, что экономят финансисты, поэтому мы идём по экстенсивному пути развития, идёт формальный рост поступлений в бюджет, но не хватает грамотных исполнителей. Продолжается и кадровая чехарда, часть назначений вызывает вопросы», — добавил Молотов.

Он так же, как и Матасов, выступил за расширение полномочий АКЗС, на этот раз — в части назначения всех членов правительства, а не только министров финансово-экономического блока. Также парламент необходимо наделить правом выражать недоверие членам кабмина, уверен эсер. Ещё из требований справороссов — ввести постоянные выплаты для категории «дети войны», а также усовершенствовать структуру оплаты труда бюджетникам. «Наш кредит доверия губернатору не исчерпан, он не приукрашивает действительность. Мы сейчас должны думать не о конъюнктурной политической позиции, а сплотиться», — подвёл черту Александр Молотов.

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Больше всего критических стрел в адрес краевого правительства выпустил глава фракции КПРФ Андрей Кривов. Главная претензия со стороны «красных» — низкий уровень зарплат и недостаточный рост доходов жителей в крае в сравнении с другими регионами, в том числе сибирскими. Кривов напомнил, что Алтай вновь стал аутсайдером в стране по уровню зарплат, упомянул коммунист и про низкий, на его взгляд, прожиточный минимум в регионе — 12 тысяч рублей. «Как человеку прожить на такую сумму, если это составляет примерно две трети от его средних доходов, может мне кто-нибудь объяснить? Уже одного этого достаточно, чтобы признать работу правительства как неудовлетворительную», — высказал свою точку зрения лидер фракции.

Кривов указал правительству и на другую резонансную тему — запрет на подворовой убой скота, призвав приостановить или вовсе отменить эту норму. Несмотря на критику, Андрей Кривов заявил, что фракция КПРФ всё-таки не будет голосовать против.

«Мы не может поддержать отчёт, но в то же время понимаем, что впереди у краевого правительства очень тяжёлый период, связанный с санкционным давлением недружественных стран. Принимая во внимание это обстоятельство, мы не можем голосовать против, поэтому фракция КПРФ приняла решение воздержаться», — резюмировал руководитель коммунистов в Заксобрании.

Редкое единодушие

Ожидаемо максимально одобрительную оценку работа губернатора и правительства получила от лидера фракции единороссов Сергея Приба. Он заявил, что в 2021 году регион полностью подтвердил звание аграрно-промышленного. Также край, по мнению Приба, становится всё более благоприятной территорией для развития предпринимательства. Единоросс назвал в числе главных достижений правительства решение проблемы с ТЭЦ Ярового, на модернизацию которой из бюджета края выделили 1,5 млрд рублей. Приб даже сравнил этот объект с «гордиевым узлом». В числе задач, которые правительству необходимо решать, он назвал сохранение медицинских кадров, а также повышение престижа муниципальной службы. Кроме того, единоросс призвал департамент внутренней политики правительства пересмотреть свои принципы работы с муниципалитетами. Отдельно Приб попросил взять на контроль сроки строительства социальных объектов, а также будущий отопительный сезон — 2022/2023 года.

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Виктор Томенко взял слово после всех лидеров фракций. Он поблагодарил депутатов как за одобрение и поддержку работы правительства, так и «за те острые вопросы, что были подняты». Губернатор подчеркнул, что краевое правительство в меру сил и возможностей старается решать проблемы, стоящие перед регионом. В итоге из 66 депутатов АКЗС, присутствующих на сессии, 44 высказались за отчёт, а ещё 22 (вся фракция КПРФ) — воздержались. Впервые за несколько лет никто из народных избранников не стал голосовать против.