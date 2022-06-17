«Мы сильные люди: справимся с любым вызовом». Главное из выступления Путина на экономическом форуме

Президент России Владимир Путин 17 июня выступил с программной речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Выступление главы государства продолжалось более часа: Путин затронул вопросы экономики, санкций, развития бизнеса и специальной военной операции на Украине. Часть экспертов уже сравнили речь президента с посланием Федеральному собранию, которое в 2022 году пока не состоялось. Самое главное из выступления Путина на ПМЭФ-2022 читайте в материале amic.ru.

Инфляция

По словам президента, ключевая задача сейчас — восстановить конечный спрос, сохранить производство. «Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. 16,7% - это большая инфляция, но мы будем с этим работать. Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. Но только до конца этого года», — отметил глава государства.

Послабления бизнесу

«Один из главных принципов нашего развития в будущем — основа на предпринимательскую свободу. Мы продолжим снижать нагрузку на бизнес», — пообещал Путин. Так, по его словам, после введения моратория на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось.

«Нужно сделать еще один кардинальный шаг — навсегда, на постоянной основе отказаться от проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с нанесением вреда», — заявил президент.

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Также по мнению Путина, необходимо пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях, порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам. Кроме того, президент подчеркнул: нужно пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и продления срока заключения — это ведет к закрытию компаний и производств. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут подготовлены к 1 октября.

«Дома — надежнее. Те, кто связал свое будущее с Западом, потерял миллиарды. Инвестируйте здесь», — призвал Путин бизнесменов.

Промпроизводство

Путин попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. По словам президенгта, производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.

Помимо этого президент предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на такую ипотеку получат предприятия, которые готовы построить новые производства.

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«В следующем году начнется новый масштабный инфраструктурный проект — за пять лет не менее 85% опорной дорожной сети России нужно привести в нормативное состояние», — рассказал президент. А еще Путин предложил запустить комплексную программу реконструкции ЖКХ, положение в которой усугубляется год от года.

Демография

Еще одно ключевое направление, по оценке президента, это снижение бедности и неравенства. «Россия в этом еще не чемпион, но ощутимых результатов в этом нужно добиваться уже в этом году, перед правительством поставлена такая задача», — констатировал Путин.

По оценке главы государства, в стране «крайне сложная» ситуация в демографии, в апреле в России родилось менее 100 тысяч детей — почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. Правительство должно принять кардинальные меры, соразмерные демографическому вызову. Будущее России — это семья с двумя, тремя детьми, отметил Путин.

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Внешняя политика

Европейские политики, по мнению Путина, нанесли своей экономике серьезный удар. Только прямые потери ЕС в этом году могут составить 400 млрд долларов. Инфляция в отдельных странах еврозоны выросла до 20%.

По мнению Путина, в Европе друг друга меняют похожие друг на друга партии, которые игнорируют реальные запросы граждан. Все это приведет в конечном итоге к смене элит.

«Все мы слышим про «путинскую инфляцию» на Западе, однако к сегодняшнему росту цен привели системные ошибки Запада. «Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Вот она откуда, эта глобальная инфляция», — резюмировал президент.

СВО

Решение о начале специальной военной операции было трудным, но вынужденным, рассказал президент. «Запад вел активное военное освоение Украины, продолжает это делать и сейчас. На благополучие живущих там (на Украине) людей всем было наплевать. Бойцы в Донбассе отстаивают право России на свободное и самостоятельное развитие. Все задачи спецоперации, безусловно будут решены. Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы важны, в том числе экономика. Запад поверил в отсутствие экономического суверенитета России, не заметил, как Россия изменилась за последние годы», — подчеркнул в своем выступлении Путин.

Новый миропорядок

По словам главы государства, нарушение логистических поставок для российских предприятий, срыв поставок является возможностью обеспечить наш экономический суверенитет. В то же время Россия не пойдет по пути самоизоляции и будет сотрудничать с теми, кто стремится к этому, даже под беспрецедентным давлением Запада.

Правила нового миропорядка после отказа от глобализации должны вырабатывать сильные, суверенные государства, отметил президент. «Только сильные государства, суверенные, могут сказать свое слово в этом нарождающемся миропорядке, или они будут обречены остаться бесправной колонией, — считает Путин. — Россия входит в наступающую эпоху мощной, суверенной страной. Мы обязательно используем колоссальные возможности, которые открывает перед нами время».