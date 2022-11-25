«Мы живем, под собою не чуя страны». Депутаты АКЗС не без труда приняли бюджет на 2023 год и заслужили критику от губернатора

Депутаты АКЗС после бурных дискуссий всё-таки приняли бюджет на 2023 год в окончательном, втором чтении. «За» проголосовали 38 парламентариев при необходимом минимуме в 35 человек. Обсуждение документа на сессии заняло почти полтора часа и сопровождалось взаимными обвинениями. Особенно досталось фракции КПРФ, которая второй раз подряд выступила против главного финансового документа. Причём критиковали коммунистов не только коллеги по Заксобранию, но и губернатор Виктор Томенко. Народные избранники на этот раз активно цитировали поэта Осипа Мандельштама и экс-министра торговли США Мориса Станса, чтобы усилить свои доводы и доказать правоту. Как прошло обсуждение — читайте в материале amic.ru.

Сложно почему-то не всем

Основным критиком краевого бюджета, как и месяц назад, выступила фракция КПРФ. Замруководителя фракции Антон Арцибашев констатировал, что нынешняя версия бюджета не нацелена на решение проблем Алтайского края, а наоборот — многие проблемы только усугубит. «Мы в АКЗС, как и наши товарищи в Госдуме, голосуем против принятия такого бюджета. Мы против, когда кто-то должен пояса затягивать, а кто-то на этом делать деньги», — объяснил коммунист.

По словам Арцибашева, если сравнивать бюджет на 2023 год с реальным бюджетом на 2022 год, то падение составляет больше 15 млрд рублей в сопоставимых ценах. Это примерно 10% от всего бюджета. Причём падение произошло в основном за счёт урезания трансфертов из федерального бюджета. Арцибашев обратил внимание, что при этом компании с госучастием, в числе которых «Газпром» и «Роснефть», запланировали выплату рекордных дивидендов в текущем году.

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«Нас просят ужаться и затянуть пояса, говоря о сложном времени. При этом сложно почему-то не всем. Для кого-то кризис — это время прибыли! Рекордной прибыли! С 2014 года Федерация легко смогла росчерком пера заморозить все пенсионные накопления россиян. А вот с олигархами сделать не может ничего. Деньги в стране есть», — подытожил спикер.

Арцибашев обратил внимание, что все поправки фракции КПРФ ко второму чтению бюджета были отклонены. При этом в крае существует много нерешённых проблем в здравоохранении, образовании, транспортной сфере и т.д.

Больше слушайте профсоюзы!

А вот представители других фракций оказались настроены к бюджету более лояльно: даже критикуя главный финансовый документ никто против голосовать не стал, максимум, что позволила себе оппозиция, — воздержаться.

Руководитель фракции «Коммунисты России» Сергей Матасов отметил, что поправки и предложения, которые выдвинули комроссы, были удовлетворены в полном объёме. Суммарно он оценил их почти в 500 млн рублей.

«Разумеется, мы видим недостаточность финансирования бюджетной сферы и здравоохранения. Мы обязаны сохранить имеющиеся кадры в Алтайском крае, доведя зарплаты наших медиков и бюджетников до уровня, предлагаемого им в соседних регионах. Важно избежать утечки квалифицированных кадров», — подчеркнул Матасов.

Отдельно он попросил депутатов больше внимания уделить предложениям краевых профсоюзов. В частности рассмотреть возможность проиндексировать ежемесячную денежную выплату на 20% тем, кто работает в краевых государственных и муниципальных учреждениях и живёт в сельской местности. «Давайте больше прислушиваться к мнению профсоюзов и поддерживать их конкретные предложения», — заключил представитель комроссов.

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Искусство распределения разочарования

Лидер либерал-демократов в краевом парламенте Владимир Семёнов рассказал, что разработчики бюджета ко второму чтению учли поправки ЛДПР на сумму более чем 600 млн рублей. По словам Семёнова, это произошло впервые. Тем не менее парламентарий отметил, что поддержка отдельных направлений в бюджете всё ещё недостаточная. Например, это касается такого раздела, как «Спорт». Для того чтобы всерьёз рассчитывать на развитие и движение вперёд, объём дополнительных траншей должен составлять как минимум 30-40 млрд рублей, а не 4 млрд, как это происходит сейчас, подчеркнул депутат АКЗС. «Фракция с радостью поддержала бы совсем другой бюджет, но поддержит и этот вариант», — заключил Владимир Семёнов. В завершении своего выступления председатель фракции ЛДПР процитировал министра торговли США Мориса Стэнса (занимал эту должность в 1962-1972 годах, — прим. ред.): «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарования».

Пора экономить на стройках и праздниках

С программной речью в поддержку бюджета выступила экс-коммунистка Елена Хрусталёва, ныне являющаяся независимым депутатом. Хрусталёва резко раскритиковала своих бывших коллег из КПРФ, заметив, что складывается впечатление, будто они находятся на Луне и не видят реальной обстановки вокруг себя.

«Бюджет критиковать модно. Вы сейчас видите, сколько страна тратит денег на проведение СВО и восстановление новых территорий. Сформировать бюджет в таких условиях непросто, но краевое правительство с этим справилось и бюджет сохранил социальную направленность, поэтому его необходимо поддержать», — отметила Хрусталёва.

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов в своём выступлении обратил внимание на существенное падение параметров краевого бюджета на 2023 год по сравнению с текущей версией. В частности, эсер отметил, что дефицит бюджета вырос дополнительно ещё на 3 млрд рублей и достиг предельной величины 13 млрд.

«И хотя разработчики учли предложения нашей фракции почти на 1 млрд рублей, но не поддержали самые принципиальные из них. Считаю вместе с тем, что следует сократить траты на капитальные стройки и праздники. Так, 450 млн рублей вновь будет заложено на реконструкцию Художественного музея в Барнауле. Я не против его восстановления, но считаю, что это может и подождать. Сегодня нельзя жить так, как будто всё хорошо и ничего не происходит», — подчеркнул Молотов. В подтверждение собственной правоты он конце своего спича процитировал известного поэта Осипа Мандельштама: «Мы живём не чуя под собой страны». При этом в ходе голосования по бюджету-2023 справороссы предпочли воздержаться.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб акцентировал внимание на том, что федеральный бюджет на ближайшие три года из профицитного станет дефицитным, а главной целью для страны будет восстановление новых территорий, включённых в состав РФ. Также спикер подчеркнул, что фракция ЕР в АКЗС сосредоточила внимание на ключевых поправках, в частности, на выделении дополнительных дотаций муниципалитетам, а также увеличении средств на молодёжную политику и патриотическое воспитание. В конце Приб обратился к коллегам из других фракций и призвал поработать вместе над доходной частью бюджета.

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«Мужчина — это человек, а женщина — не мужчина»

Подвёл черту под дискуссией губернатор Виктор Томенко. Глава региона поблагодарил депутатов, которые не взирая на политические предпочтения решили поддержать бюджет, и покритиковал фракцию КПРФ за её позицию голосовать против, неподкреплённую реальными фактами и предложениями.

По словам Томенко, работа над бюджетом шла на протяжении восьми месяцев — с марта 2022 года. Вместе с тем губернатор предположил, что в следующем году возможно увеличение параметров бюджета, как это неоднократно происходило ранее.

«Но если мы сейчас его не примем, то ни о каком улучшении и речи не будет, так как не будет базовой версии документа. Это политическая позиция, я же слышу её. У КПРФ она основана на отрицании. Фракция не приняла бюджет и в первом чтении. А что там не принимать-то? Посчитали доходы, их будет вот столько, с ведомствами согласовали. Если столько доходов, то их столько, других не будет. Но при этом неподдержание бюджета обосновывается совокупностью умозаключений, которые являются неверными, потому что основаны на суждениях, которые ошибочны. Или на правильных, но выстроенных в логику, которая не выдерживает никакой критики. Например: мужчина — это человек, женщина не мужчина, значит женщина — и сделали вывод», — объяснил поведение «красных» в АКЗС губернатор.

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Виктор Томенко напомнил, что коммунисты бойкотировали и принятие федерального бюджета в Госдуме. «Я дорожу репутацией и авторитетом краевого парламента, но то, как он голосует, заставляет изумиться нашего избирателя. Хорошо, если у вас есть команда голосовать против и вы её выполняете, так скажите об этом честно. Критиковать надо друг друга, но соблюдая этику и проявляя уважение. Поэтому всех благодарю, но где-то и высказываю сожаление», — закончил свой монолог губернатор.

По итогам голосования за принятие бюджета выступили 38 парламентариев, 18 депутатов были против (фракция КПРФ в полном составе), ещё четыре человека воздержались (эсеры).