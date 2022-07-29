На Алтае избирательная комиссия не допустила КПРФ до выборов в крупном муниципалитете
Коммунисты намерены обжаловать решение в Центризбиркоме
Топчихинская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказалась заверять список кандидатов от КПРФ на выборах в депутаты районного и сельского советов. Об этом сообщает пресс-служба крайкома партии.
В Топчихинский районный совет КПРФ выдвинула 17 человек по четырём многомандатным округам. В Топчихинский сельский совет список кандидатов состоит из 10 человек (по двум пятимандатным округам). Документы для выдвижения в комиссию передали 27 июля.
Накануне на заседании избиркома выяснилось, что в комиссию поступил документ о членстве в партии «Единая Россия» двух кандидатов, выдвинутых от КПРФ в райсовет и сельсовет. В самой компартии утверждают, что такого эпизода в биографии ни у кого из «красных» не было.
Более того, в КПРФ сообщили, что ТИК пока не предъявила этот документ. Нет на руках у партийцев и самого текста решения. Делала ли комиссия запрос в «Единую Россию» и в другие политические партии, пока неизвестно. В настоящее время юристы Алтайского крайкома КПРФ готовят жалобу в ЦИК. Amic.ru обратился за комментарием в краевую избирательную комиссию.