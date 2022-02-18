В Донбассе объявили массовую эвакуацию населения в Россию

Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Согласно его видеообращению, которое он опубликовал в своём Telegram-канале, по договорённости с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, а на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.

По словам Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — заявил он.

Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.