Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту Домодедово после прилёта из Ташкента. Как сообщает Vesti.uz, по указанию властей её депортируют на родину в Узбекистан.

Причины, по которым артистку выдворяют из страны, не уточняются. Издание отмечает, что певица неоднократно допускала оскорбительные высказывания в адрес России.

Напомним, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, где получила гражданство. В 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте «Голос» и с тех пор занималась творчеством в России. В апреле 2022 года местные СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.