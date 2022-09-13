Нарушения и «грузинский след». В алтайской Общественной палате рассказали, как наблюдали за муниципальными выборами 2022

Общественная палата Алтайского края отработала выборы 2022 года в «спокойном режиме». Её представители обнаружили несколько нарушений и отправили информацию о них в правоохранительные органы. Большинство же сообщений о нарушениях оказались фейками, отметили эксперты на пресс-конференции 12 сентября 2022 года.

Новости

Общество «Выборы состоялись»: председатель избиркома рассказала о предварительных результатах выборов в Алтайском крае

Были ли нарушения?

В соцсетях алтайские общественники нашли 24 случая, где были признаки нарушений законодательства о выборах. Из них три были направлены правоохранителям, рассказал эксперт Общественной палаты Алтайского края Алексей Чесноков во время пресс-конференции. Все они касались незаконной агитации в день голосования.

Кроме того, Общественная палата проверила информацию о нарушениях, которая поступала от структур-иноагентов — в частности движения «Голос». На этом ресурсе, по словам Чеснокова, заявлялось о 24 фактах нарушений. Каждый из них общественники отработали, но подозрения оказались беспочвенными, подчеркнул эксперт. При этом Общественная палата увидела в действиях «Голоса» «зарубежный след».

«Было размещено 24 факта: один — в Рубцовске, один — в Камне-на-Оби, 22 — в Барнауле. Заинтересовались, провели небольшое расследование и выяснили, что сайт модерируется из Грузии. Также оказалось, что это группа людей в Тбилиси публикует сообщения от имени нашего штаба. Обратились к политологам, сказали, что можно это оценивать отдалённо как возможность нарушения суверенитета. Мы информацию транслировали в федеральный центр, в независимый общественный мониторинг, итоговые оценки будут выносить они, но мы всё это опубликовали и обнародовали», — сообщили эксперты Общественной палаты.

В частности, не подтвердилась информация о незаконном размещении листовок на столбах рядом с 13-м участком. По словам Алексея Чеснокова, листовки оказались на 40-м участке, и наклеили их не в день голосования, а раньше.

Руслан Демаков / Фото: Общественная палата Алтайского края

Зато подтвердились некоторые эпизоды незаконной агитации 10-11 сентября, рассказал Алексей Чесноков. Информацию о них общественники передали правоохранителям.

Всего же ОПАК обработала 1646 сообщений о нарушениях. Из них 1570 оказались фейками, 76 заслуживали внимания, а три были переданы полиции, сообщили в Общественной палате.

Как проходило наблюдение?

Алексей Чесноков рассказал, что в штабе общественного наблюдения за выборами следили студенты алтайского филиала РАНХиГС. Они вместе с юристами «фильтровали нарушения» и выясняли, есть в конкретном эпизоде несоблюдение закона или нет. По спорным моментам проводилось «небольшое расследование», то есть общественники выезжали на место, привлекали наблюдателей, смотрели их видео и фото с участка, отмечает Чесноков.

«Фактов нарушений оказалось не так много. Основные источники, которые мы использовали, это социальные сети. Причём в последний день количество сообщений резко упало. Мы думали, что воскресенье будет страшный день, но нет», — отметил эксперт.

«Прозрачно» и «почти без нарушений» прошло голосование в сельской местности, отмечает руководитель штаба общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Руслан Демаков. И это при том, что там было организовано 10-дневное досрочное голосование. 10 человек мониторили интернет, но никаких нарушений не обнаружили, отметил Демаков.

Общественники / Фото: Общественная палата Алтайского края

А вот на выборах в Барнаульскую гордуму сообщений о нарушениях было много, говорит Демаков. Общественники были вынуждены обрабатывать большой поток информации.

Эксперт обратил внимание, что на участки Барнаула пришло 83% наблюдателей Общественной палаты от заявленного числа. И это — высокий показатель в сравнении с другими регионами.

При этом, по словам спикера, сами выборы были организованы на высоком уровне. Они стали ещё технологичнее, КОИБы (электронные урны) становятся для барнаульцев обыденностью. «Единственный момент, что пенсионеры пугались, когда КОИБ с ними разговаривал», — добавил Демаков.

Соблюдалась на участках края и безопасность избирателей, сказал руководитель штаба.

«Мы хотели бы похвалить избирательные комиссии. Все члены избирательных комиссий были снабжены средствами индивидуальной защиты, стояли защитные экраны и даже избирателям предлагали взять средство индивидуальной защиты. Руки обрабатывало большинство, чтобы снизить риски. Также был 701 металлодетектор, раньше их не было», — отметил эксперт.

Напомним, что 11 сентября 2022 года в 53 из 69 муниципалитетов Алтайского края прошли выборы глав сельсоветов и депутатов. За ними следили 1,3 тысячи общественных наблюдателей.

Средняя явка на выборах в регионе составила 21,42%. Всего проголосовали 348,5 тысячи избирателей. По муниципальным районам и округам — 29,9%. В городах в среднем на участки пришло 14,3% избирателей, или 126,6 тысячи человек. В Барнауле явка составила 14,8%. Галочку за того или иного кандидата поставили 77,7 тысячи человек.

Выборы в БГД / Фото: amic.ru

Лидером на муниципальных выборах в Алтайском крае стала «Единая Россия». Предварительно партия власти получила 736 мандатов (77,56%), 85 мандатов забрали самовыдвиженцы (8,96%). 55 — КПРФ (5,8%), 44 — «Справедливая Россия — За правду» (4,64%), 19 — «Коммунисты России» (2%), восемь — ЛДПР (0,84%), два мандата — «Новые люди» (0,21%).

Самой крупной на этих выборах стала кампания в Барнаульскую гордуму. По предварительным данным, в краевой столице «Единая Россия» набрала 47,98% голосов, КПРФ — 15,49%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,99%, «Новые люди» — 8,41%, ЛДПР — 8,3%, «Коммунисты России» — 3,57%, «Партия пенсионеров» — 2,86%, «Зелёные» — 1,43%, «Родина» — 0,51%. В БГД проходят первые пять партий, так как они преодолели 5%-й барьер.

Новости

Общество Непротестное голосование. Чем закончились муниципальные выборы 2022 в Бийске и Рубцовске

Новости

Политика «Ситуация не изменилась». Что представители политических партий думают об итогах выборов в Барнаульскую гордуму