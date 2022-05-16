НАТО обозначит Россию как «непосредственную угрозу»

В новой стратегии НАТО Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса. При этом участники НАТО не исключают, что в случае изменения политики Москвы партнерские отношения будут возобновлены.

Обновленная стратегия также затрагивает вопросы, касающиеся поддержки сопредельных государств, которым грозит агрессия или принуждение. Кроме того, в ней будет обозначена позиция касательно Китая и его взаимоотношений с Россией. Предположительно, концепцию примут на саммите, который состоится в Мадриде в июне.

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