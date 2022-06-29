НАТО признало Россию главной угрозой для альянса

Лидеры стран НАТО утвердили концепцию альянса до 2030 года. В ней Россию признают главной угрозой.

«Россия представляет самую главную и прямую угрозу для безопасности союзников, для мира и стабильности в евроатлантической зоне», — цитирует текст концепции РИА Новости.

Отмечается, что в Брюсселе по-прежнему хотят сохранить отношения с Москвой, однако больше не считают Россию партнёром.

В концепции сказано, что альянс не представляет угрозы для России, но будет адекватно отвечать на угрозы.