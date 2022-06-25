НАТО: военный конфликт на Украине будет затяжным
Альянс предвидит значительные потери с обеих сторон
25 июня 2022, 10:20, Никита Черников
В НАТО ожидают, что военный конфликт на Украине будет затяжным. Об этом заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, передаёт ТАСС.
Он отметил, что НАТО предвидит значительные потери с обеих сторон.
Кроме того, по его словам, ни одна из сторон не имеет «достаточных сил, чтобы одна из них одержала решительную победу на поле боя».
Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Тогда он подчеркнул, что в планы Москвы входит демилитаризация и денацификация страны.
Комментарии
Новости партнеров