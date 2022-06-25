НАТО: военный конфликт на Украине будет затяжным

В НАТО ожидают, что военный конфликт на Украине будет затяжным. Об этом заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, передаёт ТАСС.

Он отметил, что НАТО предвидит значительные потери с обеих сторон.

Кроме того, по его словам, ни одна из сторон не имеет «достаточных сил, чтобы одна из них одержала решительную победу на поле боя».

Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Тогда он подчеркнул, что в планы Москвы входит демилитаризация и денацификация страны.