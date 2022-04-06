Названа дато и место прощания с Владимиром Жириновским
Политика похоронят на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители
Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве в пятницу, 8 апреля. Как сообщает источник РИА Новости, политика похоронят на Троекуровском кладбище.
«Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского», — сказал собеседник агентства.
Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий отметил, что патриарх Кирилл выразил желание провести отпевание политика.
Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.
В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.