Названа дато и место прощания с Владимиром Жириновским

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве в пятницу, 8 апреля. Как сообщает источник РИА Новости, политика похоронят на Троекуровском кладбище.

«Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского», — сказал собеседник агентства.

Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий отметил, что патриарх Кирилл выразил желание провести отпевание политика.

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Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.

В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.