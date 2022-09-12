Ни газа, ни субъектности. Европа боится зимы, но не может договориться с Россией

В связи с продолжающимся энергетическим кризисом в Европе происходят довольно противоречивые процессы — социально-экономические и политические. Руководители Евросоюза и отдельных государств принимают решения, касающиеся жёсткой экономии энергии, способные снизить расход топлива. Политтехнологи предлагают и занимаются реализацией популистских мер, которые должны снизить уровень социального напряжения. А оппозиционеры и даже некоторые находящиеся у власти политики уже призывают начать договариваться с Россией, чтобы вернуть энергопотребление на привычный уровень.

В невесёлых европейских реалиях перед неминуемым зимним периодом, ухищрениях политиков, экономистов и пиарщиков, а также в последствиях набирающего размах «энергетического цирка» Старого света пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Пять минут на душ

План по преодолению энергетического кризиса представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Документ содержит предложения по введению налога на непредвиденную прибыль, обязательную экономию энергии, а также установление предельной стоимости российского газа, сообщает британская газета Guardian. Издание пишет, ссылаясь на внутреннюю документацию Еврокомиссии, о подготовке введения обязательного 5-процентного сокращения потребления электричества. Причём эта мера сильно напоминает недавний план по сокращению потребления газа, который носит «добровольно-принудительный» характер. Газета задаётся вопросом, готовятся ли в ЕС к введению обязательных мер по экономии энергии.

Между тем на континенте уже введены как обязательные, так и рекомендательные меры для снижения потребления энергии. Так, в ФРГ правительство установило ряд мер экономии. Теперь в стране нельзя устанавливать минимальную температуру в арендуемых помещениях, следует отключать отопление в помещениях, в которых люди не находятся постоянно (коридоры, холлы, фойе, технические помещения), прекращён нагрев воды в частных бассейнах, снижена до 19 градусов максимальная температура воздуха в офисах (ранее она составляла 20 градусов) и ряд других мер. Также правительство активно распространяет памятки для населения, в которых рекомендует понижать комнатную температуру, мыть руки холодной водой, использовать экопрограммы для посудомоечных и стиральных машин, сообщает РБК.

Многое из немецкого опыта почерпнули во Франции. Только там вдобавок нарушителям режима экономии обещали довольно суровые штрафы — от 750 до 1500 евро, сообщает издание Ouest-france. А в Италии сумма штрафа составит от 500 до 3000 евро, пишет издание Il Messaggero.

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В Нидерландах рекомендовано ограничить приём душа (не более пяти минут), в Финляндии оператор магистральных сетей Fingrid предупредил, что зимой магазинам, возможно, придётся поочерёдно закрываться на несколько часов для сокращения энергопотребления. Между прочим, автором неформальной концепции «пять минут на душ» стал германский министр экономики Роберт Хабек, рассказавший о своих правилах соблюдения личной гигиены ещё в июле. Теперь, похоже, его слова начинают обретать законодательную форму.

В Британии разработаны рекомендации по экономии энергии, пока не имеющие обязательного характера. Некоторые из них публикует издание Evening Standard. Среди них — совет мыть посуду в тазике, отключать бытовые приборы из розетки, когда их не используют, принимать душ вместо ванны, а в музеях организовать пункты обогрева жителей, у которых нет возможности оплачивать счета.

В Швейцарии глава комиссии по электроэнергетике ELCom призвал граждан запастись свечами и дровами. Также в конфедерации обсуждают введение ограничений на количество личных электронных устройств.

Чтобы смягчить общественное недовольство, в различных странах используют популистские меры. К примеру, в Британии в популярном телешоу This Morning теперь проводят лотереи, в ходе которых разыгрывают оплату счетов за электроэнергию — дозвонившиеся в студию счастливчики освобождаются на некоторое время от расходования своих средств по этой статье коммунальных расходов, сообщает издание Independet.

И на этом фоне о реакции российского «Газпрома» на страдания европейцев обращает внимание американское издание Breitbart. «Поклонники российского правительства совершили самый настоящий набег на YouTube, назвав ролик образцовым троллингом, — пишет Breitbart. — На прошлой неделе „Газпром“ прекратил подачу газа в Германию по газопроводу „Северный поток — 1“, в результате чего европейцы всё больше нервничают насчёт перебоев с энергией грядущей зимой. Насмешливый ролик „Газпрома“ — по сути, заочная панихида».

Рецессии не избежать

Впрочем, неудобства рядовых граждан могут оказаться незначительными на фоне сложностей для экономики и социальной сферы ЕС. В материале агентства Bloomberg указывается, что прекращение поставок голубого топлива из России может привести к более быстрому исчерпанию газовых запасов в случае снижения температуры в ближайшие месяцы и ещё сильнее способно затруднить подготовку к следующим отопительным сезонам. Коммерческий директор германской компании Uniper SE Ник ден Холландер предположил, что следующая зима для Европы чревата куда более серьёзными сложностями, чем ближайшая.

«Возможно, следующим летом страны не смогут заполнить хранилища так, как нам удалось сделать в этом году», — заявил он.

Не менее серьёзные проблемы возникают и в макроэкономической сфере. Генеральный Deutsche Bank Кристиан Севинг заметил, что экономика ФРГ, крупнейшая в Европе, будет сокращаться из-за высоких темпов инфляции, растущих проблем в энергетике и нарушения глобальных цепочек поставок, сообщает Bloomberg. По его мнению, рецессию в германской экономике предотвратить уже невозможно.

Кстати, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что европейцы устали от антироссийских санкций и больше думают о ситуации, которая может сложиться ближайшей зимой. При этом собственные заявления вовсе не свидетельствуют, что он слишком переживает за озабоченных граждан. Достаточно вспомнить инцидент, когда он назвал Россию фашистским государством, однако позднее попытался свой словесный огрех списать на неточность перевода.

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В то же время в некоторых странах ЕС граждане начинают проявлять недовольство тем, что при растущих проблемах в сфере энергетики власти фактически бездействуют и продолжают гнуть линию на ухудшение отношений с Москвой. Так, 3 сентября в Праге состоялся многочисленный митинг, на который собралось более 70 тысяч человек (что для чешской столицы весьма серьёзное количество). Собравшиеся требовали снижения тарифов на газ, проведения суверенной промышленной политики, соблюдения нейтралитета в украинском конфликте. Премьер-министр страны Петр Фиала, которому были адресованы претензии, ожидаемо заявил, что акция протеста устроена пророссийскими силами, придерживающимися радикальных взглядов.

По словам политолога, преподавателя факультета мировой экономики и мировой политики Андрея Суздальцева, протестующие затронули самые болевые точки, волнующие сегодня чешское общество.

«Отсюда и такая слишком нервная реакция главы правительства, — заявил он amic.ru. — Дальнейшая эскалация протестной активности может заставить руководство ряда стран пойти на диалог с Россией. Сегодня наша страна, несмотря на принятые санкции, не идёт на уступки, что сильно раздражает западных лидеров. Посмотрим, что будет происходить, когда массовые выступления начнутся в Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании и других государствах».

У Европы по-прежнему колониальный подход

Андрей Суздальцев также отмечает, что в настоящее время европейские элиты так и не выразили желания идти на компромисс с Россией. Он напомнил, что пока о необходимости договариваться с Москвой в довольно осторожной форме заявляет только Венгрия.

«Остальные лидеры ведущих стран континента настолько глубоко вложились в украинский кризис на стороне Киева, что вовсе не собираются о чём-то даже вести переговоры с нашей страной. Они сделали ставку на поражение России и готовы обсуждать только выплату репараций. У них со времени распада Советского Союза и до сих пор в головах колониальный подход по отношению к нам», — сделал вывод собеседник.

Что касается сложностей для широких масс европейцев, на которых обрушились рост цен, бытовые неудобства и многое другое, то, по словам собеседника, не стоит думать, что европейских лидеров это слишком заботит.

«Знаете, это у нас от прежней эпохи осталось такое представление. Что элиты должны о чём-то таком заботиться. В современном либеральном обществе это вполне нормально, что у правящих кругов свои заботы, а у рядовых граждан — свои. Ничего элиты не заботит, на самом деле. Не нравится твоя жизнь — ищи способ увеличить свой доход, выживай, как можешь», — заключил эксперт.

Политолог, профессор, декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов заявил amic.ru, что ведущие политики Старого света в настоящее время не готовы пойти на договорённости с Россией, поскольку современная Европа не обладает реальной политической субъектностью:

«По большому счёту, сегодня её действия определяются позицией англосаксонских элит — как они решат, так и будут поступать европейские лидеры. Поэтому они не могут пойти ни какие договорённости с Россией или даже уступки. Хотя протестная волна в государствах Европы нарастает и дальше будет усугубляться, но её элиты думают больше о том, как бы отбиться и пережить зиму, а также как бы устоять в этой ресурсной борьбе с Россией».

По мнению собеседника, предстоящей зимой европейские лидеры будут стараться не допустить социального взрыва в своих странах, одновременно не снижая градуса противостояния с Россией:

«Это видно на примере Германии, которая поставляет новейшее вооружение Киеву, или Польши, фактически готовящейся к вторжению на территорию Украины и намеревающейся противостоять российской армии, чего сами военные уже не отрицают. Так что даже разумных политиков здесь всё равно прогнут и заставят дудеть в общую дуду».