«Ничего сверхъестественного». В Алтайском крае оценили предложение помочь району ЛНР

Подшефный Алтайскому краю Славяносербский район ЛНР сравним по структуре экономики и численности населения с Первомайским районом. Такую оценку в своём Telegram-канале дал глава Сибирского сельсовета района Олег Боронин.

По его словам, от Алтайского края не требуется «ничего сверхъестественного».

«Да, мы дотационный регион, да, у нас много своих проблем, у нас очень, мягко говоря, сложный консолидированный бюджет. Но мы можем принять на отдых детей и взрослых. Мы можем помочь в восстановлении жилья, социальных, экономических и инфраструктурных объектов нашим оборудованием, материалами, трудовыми ресурсами, в том числе, например, стройотрядами. Мы можем методически помочь перенастроить образовательный процесс в школах. Мы в состоянии поставить при необходимости в Славяносербский район необходимое продовольствие, оборудование для котельных, производимую в крае сельхозтехнику и запчасти к ней», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Боронина, регион может оказать искреннюю поддержку в рамках культурного и спортивного обмена, чтобы жители района ощутили, что «они не одни» и «не брошены».

«Я точно знаю — мы, жители благодатного нашего Алтайского края, с этой миссией обязательно справимся», — добавил он.

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Общество Алтайский край поможет восстановить разрушенный в ходе боевых действий район в ЛНР

Напомним, что Алтайский край поможет в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР. Туда уже прибыла делегация краевого правительства, в ходе которой чиновники оценили «масштаб работ».

Славяносербский район принадлежит к аграрной категории, также здесь много полезных ископаемых. Однако из-за боевых действий пострадала значимая часть инфраструктуры и социальной сферы.

По этой причине в состав рабочей группы вошли замы председателя краевого правительства по сельскому хозяйству, промышленности и соцсферы: Александр Лукьянов, Александр Климин и Игорь Степаненко.