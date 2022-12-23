Новак: указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть почти согласован

Россия готова идти на сокращение нефтедобычи в 2023 году, но не будет торговать на условиях потолка цен на нефть

23 декабря 2022, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Указ президента РФ об ответных мерах на введённый потолок цен на нефть практически согласован, он предполагает запрет на поставки странам и компаниям, поддержавшим ограничение цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«Что касается потолка цен — сейчас готовится указ президента, он уже практически согласован и на выходе. Будет в рамках этого указа запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать в контрактах соответствия потолка цен, который введён Евросоюзом», — сказал он.

Новак отметил, что Россия готова идти на сокращение нефтедобычи в 2023 году, но не будет торговать на условиях потолка цен на нефть.