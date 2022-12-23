Нового главу Крутихинского района избрали в Алтайском крае

До избрания на пост главы района Елена занимала должность замглавы администрации Тюменцевского района по строительству и ЖКХ

23 декабря 2022, 22:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

23 декабря 2022 года главой Крутихинского района избрана Елена Озерова. За неё проголосовали 13 депутатов из 18 присутствовавших на сессии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2013 году она окончила ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», квалификация — юрист по специальности «юриспруденция».

До избрания на пост главы района Елена занимала должность замглавы администрации Тюменцевского района по строительству и ЖКХ.