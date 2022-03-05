Новую главу Первомайского района Юлию Фролову в АКЗС заменит молодой депутат

Президиум Регионального политсовета партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Анны Ведлер на замещение мандата депутата АКЗС. Место освободилось после того, как Юлия Фролова ушла на должность главы Первомайского района.

В краевое Заксобрание Юлия Фролова избиралась в сентябре 2021 года по территориальной группе № 19, включающей ЗАТО Сибирский, Залесовский и Первомайский районы. Следующие за Юлией Фроловой кандидаты из территориальной группы отказались от освободившегося мандата.

Кандидатуру Анны Ведлер, которая является координатором общественного движения «Волонтёры-медики» и председателем общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», поддержали единогласно.

После того как её одобрит Президиум Генсовета, Ведлер сможет приступить к работе в парламенте, сообщили в пресс-службе ЕР.