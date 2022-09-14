Новые имена. Кто станет депутатом думы Барнаула восьмого созыва

Выборы в Барнаульскую гордуму шли три дня — 9, 10 и 11 сентября. И уже три дня идёт реальная «делёжка» мандатов внутри партии. Ведь однозначно и сразу после объявления итогов в БГД проходят только одномандатники. А это всего 20 человек. Остальные 20 — по спискам партий, которые могут «перетасовать» кандидатов. Чем они сейчас и занимаются. Amic.ru выяснил, кто предварительно входит в БГД.

«Единая Россия» — 31 мандат

Партия триумфально забрала все 20 одномандатных округов. По ним проходят 10 действующих (из прошлого созыва) депутатов. Это Марина Понкрашева (в седьмом созыве была главой социального комитета), бизнесмен Кристина Юстус (в прошлую пятилетку представляла в БГД ЛДПР), Сергей Струченко (был зампредом БГД), председатель совета директоров Барнаульского пивзавода Андрей Солодилов, Юрий Ряполов (зампред бюджетного комитета БГД), гендиректор завода «Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов, начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев, директор компании «Городской департамент ЖКХ» Дмитрий Ильиных, гендиректор «Сибирьавтоцентра» Валерий Касплер и бизнесмен Вячеслав Перерядов.

Ещё 10 членов фракции «Единая Россия» — новички. Это: гендиректор компании «Современные технологии строительства» Михаил Разливинский, директор компании «Фрегат» Дмитрий Мавлютов, индивидуальный предприниматель Дмитрий Аганов (ранее он уже был и депутатом БГД, и депутатом АКЗС), главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов, директор Дворца культуры Барнаула Роман Ильин, замдиректора «Барнаульского автоцентра КамАЗ» Николай Савинский, гендиректор группы компаний «Промкотлоснаб» Павел Кравченко, главврач поликлиники № 1 Елена Азарова, главврач краевого перинатального центра «Дар» Ирина Молчанова и директор компании «Порталле Рус» Виталий Казаков.

А вот кто займёт остальные 11 мест, пока не утверждено окончательно. Но источники amic.ru поделились предварительными планами партии.

Итак, тройка. ЕР на выборы вели мэр Вячеслав Франк, который, без сомнений, от мандата откажется, известный алтайский строитель Владимир Отмашкин и ректор алтайского института культуры, спикер БГД седьмого созыва Галина Буевич. И она точно станет депутатом. А вот по Отмашкину пока непонятно. Сейчас возможны оба варианта: и что он сдаст мандат, и что всё-таки станет депутатом.

Остальные мандаты, скорее всего, получат:

— индивидуальный предприниматель Азер Алиев (возглавлял группу № 13);

— руководитель регионального исполкома партии Иван Гладких (группа № 12);

— депутат прошлого созыва, и.о. главного врача роддома № 2 Людмила Ананьина (№1 4);

— депутат прошлого созыва, директор детской школы искусств «Традиция» Лариса Белькова (№ 8);

— исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы» Павел Авкопашвили (№ 20);

— депутат прошлого созыва, директор школы № 31 Светлана Бочкова (№ 15);

— главный врач поликлиники № 9 Инна Анисимова (№ 5);

— гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор» Николай Ушаков (№ 3);

— главный врач краевой клинической больницы Диана Рудакова (№ 17).

И пока на грани попадания:

— гендиректор ООО «Автобаза № 1» Роман Репа (№ 16), которому, судя по всему, достанется мандат Вячеслава Франка;

— руководитель движения «Волонтёры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова (№ 6). Возможно, именно она получит мандат Отмашкина (если он всё же откажется).

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КПРФ — три мандата

У «больших» коммунистов всё чин по чину: кто шёл в тройке списка, тот и проходит в БГД. Итак, это:

— Юрий Красильников, помощник депутата краевого парламента Владимира Громова, пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе. А ещё Красильников — известный в городе общественник-оппозиционер, сейчас он активно развивает тему «зелёного» Барнаула.

— Сергей Немчинов, директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов». Немчинов — коммунист из Михайловского района, впрочем, в документах избиркома его местом жительства указан Барнаул.

— Анатолий Барсуков, глава барнаульского отделения КПРФ. Официально он трудоустроен как помощник депутата краевого парламента Дмитрия Моисеева. И у него уже есть «представительный» опыт — он был депутатом БГД в 2011-2016 годах.

Таким образом, фракция КПРФ хоть и осталась в БГД в количестве трёх человек (как было в прошлом созыве), но по персоналиям обновилась полностью. Теперь в ней два партфункционера и один бизнесмен.

В прошлом созыве красный флаг несли Лариса Идолова, Иван Карпов и Петр Пугаёв. Но теперь никто из них даже не выдвигался.

«Справедливая Россия — За правду» — два мандата

Партия потеряла между старым и новым созывом один мандат. И тоже полностью обновилась. Лидер списка партии Евгения Боровикова ожидаемо отказалась от кресла в БГД. Она уже депутат более высокого уровня — АКЗС (куда вошла по итогам выборов прошлого года). А ещё она секретарь бюро регионального отделения партии (читай: второе лицо в алтайской СР).

Остальные двое из топа списка, предварительно, станут депутатами:

— Степан Лютов, арбитражный управляющий. Он шёл на выборы в АКЗС в 2021 году от СР, а в 2019 году участвовал в довыборах в БГД, но стал депутатом только в 2022-м.

— Алексей Баканов, глава муниципальный газеты «Вечерний Барнаул». Включение в список «Справедливой России» человека, подконтрольного мэрии города, было весьма неожиданным. Вопрос остаётся и теперь: оставит ли партия его в БГД или он всё-таки сдаст мандат (который в случае этого может получить молодой помощник депутата АКЗС, активист СР Захар Торычев).

А вот депутаты из фракции прошлого созыва на этот раз остались за бортом. Кандидатуру одного из главных «солдат» СР Оксану Молодых вообще не выдвигали. Формально, чтобы она сосредоточилась на основной работе — Молодых руководит общественной приёмной главы реготделения партии, депутата Госдумы Александра Терентьева. Не получил место в списке и теперь уже экс-депутат БГД Александр Обидин. Третий член фракции СР седьмого созыва, коммерческий директор ООО «Белуга», бийчанин Алексей Якунин на выборы в думу Барнаула (Бийска, кстати, тоже) пошёл по округу № 5 (и как одномандатник, и как глава тергруппы). Но не прошёл.

Между тем молодой и пока малочисленный тг-канал «Алтайские авгуры» «слил» в сообщество предположение о том, что «старичков» не пустили на выборы, в том числе и чтобы дать место «человеку от власти» — уже упомянутому Баканову.

ЛДПР — два мандата

Эта партия тоже потеряла одно кресло в БГД. И тоже обновилась, но не так кардинально. Депутатами станут:

— Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель;

— Анна Юферева, генеральный директор компании «ЮМСЭЙ Лигал групп».

Скосырский — депутат с опытом, шёл в списке под № 2. В прошлом созыве, кроме него, во фракции состояли Кристина Юстус (на этих выборах шла и прошла от ЕР) и Дмитрий Ворсин (шёл от «Справедливой России», но безуспешно).

Юферева же — абсолютный новичок, она получила место под № 3. Удачное, как оказалось. А всё потому, что возглавлявший список либерал-демократов Сергей Булаев от мандата сразу отказался, об этом он сам рассказал amic.ru. Ожидаемо, ведь он — глава регионального отделения партии, депутат АКЗС.

«Новые люди» — два мандата

А это новички в квадрате — в БГД впервые за последние годы появилась пятая фракция. В неё вошли два молодых человека:

— Никита Федюнин, который с недавнего времени возглавляет алтайских «Новых людей», входит в экспертный совет Ассоциации волонтёрских центров;

— Максим Петров, индивидуальный предприниматель, выпускник программы «Капитаны России».

Они шли в списке партии под № 1 и 2 соответственно.

То, что новая партия в принципе получила столько же, сколько и два «старичка» (это мы о ЛДПР и СР), уже успех.

Александра Черданцева