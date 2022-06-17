«Новые люди» в Алтайском крае назначили председателя отделения партии

16 июня общее собрание регионального отделения партии «Новые люди» утвердило на должность председателя отделения общественника Никиту Федюнина.

Напомним, до этого такой должности не было. Устав партии ввёл должности председателей региональных отделений только в 2022 году.

Что известно о Никите Федюнине

Никита Федюнин родился 24 марта 1996 года в Камне-на-Оби. Учился на социологическом факультете АлтГУ. Работал руководителем Алтайского ресурсного центра добровольчества. В настоящее время является президентом Алтайского центра развития добровольчества.

В 2020 году возглавлял региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», который оказывал адресную помощь жителям и краевой системе здравоохранения в период пандемии.

Награждён благодарственным письмом президента РФ Владимира Путина и памятной медалью «За бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи „МыВместе“».

Что известно о партии «Новые люди»

Отделение партии «Новые люди» существует в Алтайском крае второй год. На федеральном уровне партия представлена в Государственной Думе. «Новые люди» декларируют следующие цели: обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержка малого и среднего бизнеса, решение экологических проблем.