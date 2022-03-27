Новые округа, доходное место и отчеты полицейского с омбудсменом. Что обсудят на мартовской сессии АКЗС

31 марта депутаты АКЗС после месячного перерыва соберутся на очередную сессию. Круг рассматриваемых вопросов на этот раз, на удивление, оказался скромным. Однако само заседание, вероятно, растянется на несколько часов: парламентарии решили заслушать доклады омбудсмена и двух полицейских по итогам работы за 2021 год. Кроме того, народные избранники предпримут очередную попытку назначить члена Общественной палаты, а ещё выделят платную ставку для представителя ЛДПР. Подробности предстоящей сессии — в обзоре amic.ru.

Жаловаться стали меньше

31 марта перед депутатами АКЗС с отчётом выступит уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Ранее он представил доклад о своей деятельности губернатору краю Виктору Томенко. Всего за 2021 год Ларин рассмотрел 2051 обращение. По оценке омбудсмена, уменьшилось количество жалоб на работу медучреждений, в том числе на отказы в госпитализации и качество лечения. Вместе с тем жители чаще задавали вопросы о дополнительных мерах по борьбе с ковидом, в том числе об обязательной вакцинации и введении QR-кодов. В целом Борис Ларин считает введение ограничений правомерным, так как они направлены на защиту жизни и здоровья граждан.

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Наиболее часто в 2021 году к уполномоченному обращались с вопросами социального обеспечения. Сотни пожилых людей жаловались на действия организаций, которые за деньги предлагают услуги по перерасчёту размера пенсий. По оценке Ларина, в целом ситуация с соблюдением прав и свобод человека в Алтайском крае остается стабильной.

Кроме того, на сессии выступит с отчётом главный полицейский Алтайского края Андрей Подолян. Он расскажет парламентариям об уровне преступности в регионе и борьбе с ней сотрудников МВД. Также доклад представит начальник Алтайского линейного управления МВД РФ на транспорте Сергей Окороков.

Ускорить вопрос с непригодным жильём

На сессии краевые парламентарии намерены принять обращение к федеральному правительству по вопросу ветхого и аварийного жилья. Речь идёт об изменении условий предоставления регионам средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Поправки позволят Алтайскому краю уже сейчас подавать заявки в федеральную программу тем муниципалитетам, которые завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года.

По информации краевого Минстроя, Алтайский край завершает выполнение программы по расселению из ветхого и аварийного жилья, получившего такой статус до 2017 года. 4700 человек были расселены, ещё чуть больше 3600 жителей ждут расселения. Это порядка 50 тысяч кв. м жилья в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

«Из-за незавершённости текущей программы на части территорий невозможно начать расселение из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года», — говорится в депутатском обращении.

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Согласно закону финансовая поддержка на расселение данных домов может быть оказана региону только при условии полного завершения предыдущей программы. Депутаты АКЗС предлагают рассмотреть возможность начать реализацию новой программы в тех муниципалитетах, которые выполнили обязательства.

«Положительное решение вопроса будет способствовать снижению социальной напряжённости, поддержке строительной отрасли и реализации законных прав граждан на безопасное жильё», — сказано в документе.

Новые кандидаты на статус муниципального округа

Ещё две территории Алтайского края могут стать муниципальными округами. Это Суетский район и Славгород. Причём по Суетскому району краевые депутаты будут голосовать сразу в двух чтениях — то есть вопрос планируют решить окончательно. «Администрация района и районное собрание депутатов провели все процедуры, публичные слушания во всех сельсоветах, везде получили положительные заключения, местные депутаты тоже поддержали», — ранее рассказывала на заседании правительства представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова.

Напомним, Суетский район — один из самых малочисленных в крае, здесь проживает менее 5 тысяч человек. Если переход к муниципальному округу состоится, все сельсоветы будут упразднены.

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По вопросу перехода Славгорода в новый статус пока запланировано первое чтение. Обязанность сменить свой статус с городского округа на муниципальный район Славгороду диктует федеральный закон. Сейчас в состав административно-территориальной единицы входит 25 населённых пунктов.

Напомним, ранее на новую схему уже перешли Чарышский и Залесовский районы.

Общественную палату ждёт пополнение?

Алтайское Заксобрание со второй попытки попробует определить нового члена краевой Общественной палаты. В конце января на сессии АКЗС депутаты так и не сумели выбрать из троих кандидатов самого достойного. Тогда Ирине Яковенко, которую выдвинула общественная организация «Юристы — населению», трижды не хватило одного голоса, чтобы пройти в состав ОПАК. Причём поддержку Яковенко оказала самая многочисленная фракция — «Единая Россия».

Голосование было рейтинговым, то есть один депутат был вправе поддержать нескольких кандидатов. Необходимый минимум для избрания составлял 35 голосов. После первой попытки Ирина Яковенко набрала 34 голоса, Марина Афанасьева — 28. Третий же кандидат — Вадим Коваленко — получил всего три голоса. Затем депутаты ещё дважды попытались переголосовать, но эффекта это не дало: у Яковенко снова оказалось 34 голоса. В итоге конкурс был признан несостоявшимся.

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Нового члена палаты от Заксобрания необходимо назначить, так как Антон Васильев, став депутатом АКЗС, сложил с себя полномочия. Васильев был избран в ОПАК в составе списка, утверждаемого краевым парламентом, соответственно, и довыборы проходили по той же квоте.

На этот раз кроме Яковенко и Коваленко на место в ОПАК претендуют директор Института биорегуляции и физиологии человека Евгений Русин, а также предприниматель Александр Сигарев.

Плюс одна платная ставка у ЛДПР

Депутат фракции ЛДПР Ирина Шудра получит оплачиваемую ставку в краевом Заксобрании. Этот вопрос также внесён в повестку сессии. В настоящее время Шудра занимает пост зампредседателя комитета по соцзащите и занятости населения, но работает на неосвобождённой основе, то есть бесплатно. В настоящее время в стенах АКЗС за деньги трудятся 17 человек. Большинство из них — единороссы (девять депутатов). Четыре оплачиваемые ставки есть у коммунистов, две — у эсеров и по одной было у либерал-демократов и комроссов.

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Подробный репортаж с сессии АКЗС читайте на amic.ru 31 марта.