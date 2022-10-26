Новый созыв Барнаульской гордумы рассмотрит бюджет с миллиардным дефицитом

Бюджет Барнаула-2023 перед первым чтением уже практически догнал по своим ключевым параметрам главный финансовый документ на 2022 год. Его рассмотрят депутаты на ближайшем заседании гордумы 28 октября. В следующем году в краевом центре продолжат реализацию ряда крупных инвестпроектов, а большая часть средств по традиции пойдёт на зарплату бюджетников и в целом на социальную сферу, следует из документа.

Объём доходов бюджета города на 2023 год по прогнозу на данный момент составит 21,5 млрд рублей, расходы запланированы в размере 22,5 млрд рублей. Дефицит будет равен 1 млрд. Большую часть средств (56,8%) направят на «социалку» — образование, соцподдержку, развитие культуры и спорта. При этом не будет сокращена ни одна муниципальная программа, уверяют в мэрии.

Приоритетными направлениями расходов остаются зарплата бюджетников, а также создание комфортной среды для горожан. В частности, продолжится строительство детского сада в квартале 2038, школы в микрорайоне Спутник, пристройки к школе № 98 в селе Власиха. Завершится строительство автомобильных дорог по улицам Христенко и 280-летия Барнаула.

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Кроме того, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году продолжат работы по восстановлению парка «Юбилейный», реконструкции фонтана и озеленению парка «Центральный». А ещё в следующем году в краевой столице благоустроят не менее 63 дворов. В 2023-м завершат реконструкцию путепровода по проспекту Ленина через железнодорожные пути, а также сетей водоснабжения и водоотведения на территории «Меланжиста Алтая» и в посёлке Южном.

Запланировано переселение более 4000 барнаульцев из аварийного жилья, продолжится поддержка по приобретению жилья для молодых семей.

Напомним, в конце прошлого года депутаты предыдущего созыва Барнаульской гордумы утвердили бюджет-2022. Это произошло после того, как стали известны все объёмы трансфертов из краевого бюджета. По факту доходы городской казны составили 22,7 млрд рублей, расходы — 23,5 млрд рублей, а дефицит — 905,2 млн. Причём между первым и вторым чтениями из вышестоящих бюджетов городу добавили сразу 5 млрд рублей.

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Не исключено, что и в этом году после принятия бюджета Алтайского края во втором чтении (ориентировочно 24 ноября) краевой столице также достанется существенная «материальная помощь». Уже известно, что городской бюджет на 2023 год в первом чтении точно поддержит самая многочисленная фракция — «Единая Россия». Остальные свою позицию пока не высказывали. При этом на публичных слушаниях по проекту главного финансового документа эсеры и коммунисты при голосовании воздержались.