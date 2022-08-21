Ещё один крупный застройщик станет почётным гражданином Барнаула

Известный предприниматель, руководитель крупного застройщика ИСК «Союз» Владимир Отмашкин 30 августа получит звание «Почётный гражданин Барнаула». Вопрос рассмотрит городская дума на последнем заседании перед выборами нового состава представительного органа. Повестка размещена на сайте БГД.

Примечательно, что через три недели и сам Отмашкин может стать городским депутатом: он баллотируется в БГД от «Единой России». Более того, строитель входит в партийную тройку во главе с мэром Вячеславом Франком и председателем БГД Галиной Буевич. Сейчас же абсолютное большинство в городской думе составляют как раз представители ЕР.

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Примечательно, что Отмашкин станет третьим крупным девелопером, кто получит звание «Почётный гражданин города Барнаула». Ранее такой чести удостоился руководитель «Селфа» Нодар Шония (2020 год) и глава «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов (2012 год). Всего же в этом списке сейчас 19 человек, причём звание городская дума присуждает далеко не каждый год. Например, с 2017 по 2019 год не было ни одного лауреата, зато в 2020-м городские депутаты утвердили сразу двух почётных граждан.

Последним, в 2021 году, наградили Алексея Кузнецова — художественного руководителя Русского камерного оркестра Барнаула.

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Владимир Отмашкин родился 27 августа 1953 года в Барнауле. В 1970 году окончил среднюю школу № 41, в 1975 году — Алтайский политехнический институт. Трудовую деятельность начал мастером смены Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2. Прошёл все ступени: от мастера цеха до главного инженера. Сейчас является гендиректором ИСК «Союз». Отмашкин — почётный строитель Российской Федерации, стоял у истоков Союза промышленников Алтайского края. Награждён памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула», медалью Алтайского края «За заслуги в труде», орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью Алтайского края «Во имя созидания» и другими.