Отчет Томенко и отмена пенсионного возраста: что обсудят краевые депутаты на сессии АКЗС

Главным событием апрельской сессии Алтайского Заксобрания станет отчёт губернатора Виктора Томенко о работе краевого правительства за 2021 год. Уже известны тезисы доклада главы региона об основных успехах и достижениях Алтайского края. Есть и ещё несколько интригующих вопросов, которые рассмотрят депутаты. Среди них — обращение в Госдуму о возвращении прежнего пенсионного возраста, а также возможность для жителей самим выбирать глав муниципалитетов. Подробности предстоящей сессии, которая пройдёт 29 апреля, — в обзоре amic.ru.

О чём расскажет губернатор

Тезисы губернатора содержат основные социально-экономические показатели за 2021 год. Главный вывод, который можно сделать после изучения документа, — экономика региона преодолела последствия ковида и превысила уровень допандемийного 2019 года.

Так, средняя зарплата в 2021 году в крае увеличилась на 17,5% к 2019 году и составила 32 839 рублей. К 2020 году доходы выросли на 9,3% в номинальном выражении, а в реальном только на 1,3% из-за влияния инфляции. При этом по крупным и средним организациям зарплата превысила 38 тысяч рублей. Уровень безработицы в Алтайском крае снизился до уровня 2019 года.

Объём валового регионального продукта в 2021 году вырос на 3% и составил 770 млрд рублей. Индекс сельхозпроизводства увеличился сразу на 17,3%. Валовой сбор зерна составил около 5,6 млн тонн, что на 42% выше, чем в 2020 году. Индекс промпроизводства в крае за 2021 год оказался равен 101,7%, а относительно 2019 года отрасль в плюсе уже на 2,8%.

Новости

Экономика «Наработались и уработались». Томенко «подверг сомнению» данные о росте зарплат в Алтайском крае

За прошлый год в крае было введено в эксплуатацию около 990 тысяч кв. м жилья. Это максимальный показатель за последние 30 лет для региона.

Губернатор по традиции не ограничится только перечислением достижений. Наверняка найдётся в его докладе место и для нерешённых проблем. Как оценят депутаты работу Виктора Томенко, узнаем через неделю.

Мэра смогут выбирать не только депутаты

А ещё на сессии АКЗС депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о вариативности способа избрания главы муниципалитета. Документ могут утвердить в окончательной редакции. Он предполагает введение вариативного подхода. Всего парламентарии закрепят три способа избрания: представительным органом из числа депутатов либо из числа участников конкурса на должность главы, либо на муниципальных выборах.

«Введение вариативного подхода создаст дополнительные гарантии достижения баланса государственных и местных интересов», — считает вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Конкретный способ избрания главы в каждом случае станет определять местный депутатский корпус. Положение будет закреплено в уставе муниципалитета. Вероятно, это произойдёт уже после масштабных выборов в органы МСУ в сентябре 2022 года.

Новости

Политика Шанс получить возможность. Зачем жителям края дали надежду вернуть выборы мэров и глав

Не дотягивает до города

Парламентарии во втором окончательном чтении рассмотрят законопроект, который закрепит за Славгородом статус муниципального округа. В первом чтении документ поддержали большинством голосов в марте.

Изменения в закон будут приняты из-за того, что Славгород в настоящее время не соответствует требованиям, предъявляемым для городских округов. В частности он не дотягивает по плотности населения и площади территории. В таком случае административная единица должна быть преобразована в муниципальный округ. Крайний срок — 1 января 2025 года.

Сейчас Славгород по своей организационно-правовой форме является городским округом. В его состав входят сельские населённые пункты Айнак, Андреевка, Архангельское, Балластный Карьер, Бурсоль, Весёлое, Владимировка, Даниловка, Добровка, Екатериновка, Зелёная Роща, Знаменка, Куатовка, Максимовка, Нововознесенка, Павловка, Пановка, Покровка, Пригородное, Райгород, Селекционное, Семёновка, Славгородское.

Новости

Прочее Алтайские депутаты впервые создадут округ вместо района и дадут ему льготы

Эксперты от медицины

При комитете АКЗС появится экспертный совет по развитию здравоохранения Алтайского края. Предполагается, что возглавит новый совещательный орган председатель профильного комитета Владимир Лещенко. Его заместителем станет Владимир Пелеганчук. Два других зампредседателя — Александр Лазарев и Елена Хрусталёва — также войдут в состав нового органа. Кроме того, в совет включат представителей регионального Минздрава, ТФОМСа, управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и т. д.

Предполагается, что Совет займётся экспертно-правовой оценкой краевого законодательства и нормативно-правовым обеспечением здравоохранения; будет анализировать существующий опыт других регионов в сфере здравоохранения и т. п.

Пенсионная «контрреформа»

На апрельской сессии алтайские коммунисты выступят с инициативой по внесению изменений в ФЗ «О страховых пенсиях». Представители КПРФ предлагают вернуть прежний возраст для назначения пенсии по старости: 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин. Это значит, что если депутаты АКЗС проголосуют в большинстве своём «за», то краевое Заксобрание внесёт этот законопроект в Госдуму.

Новости

Политика КПРФ внесла в АКЗС инициативу об отмене повышения пенсионного возраста

Кроме того, депутаты в ходе заседания должны дать согласие на назначение двух руководителей краевых ГУПов — «Юго-Западного ДСУ» и «Северо-Западного ДСУ».

Подробный материал с отчётной сессии АКЗС читайте на amic.ru в пятницу, 29 апреля.