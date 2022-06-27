Партию «Коммунисты России» возглавил алтайский депутат

Сергея Малинковича избрали путём тайного голосования

27 июня 2022, 07:35, Никита Черников

Председателем «Коммунистов России» избран депутат Алтайского Заксобрания, бывший исполнительный секретарь центрального комитета партии Сергей Малинкович. Об этом сообщает ТАСС.

Нового лидера выбрали путём тайного голосования в ходе партийного съезда.

«Впервые в истории марксистско-ленинского коммунистического движения [делегаты съезда] внесли в оборот такой термин, как „патриотическая коммунистическая партия“, потому что, к сожалению, есть и те коммунистические партии, которые не проходят экзамен на патриотизм», — сказал Малинкович.

Ранее партию возглавлял Максим Сурайкин. 18 марта его отстранили о должности, обвинив в «дискредитации партии, буржуазном образе жизни» и финансовых махинациях.

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