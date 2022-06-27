Партию «Коммунисты России» возглавил алтайский депутат

Председателем «Коммунистов России» избран депутат Алтайского Заксобрания, бывший исполнительный секретарь центрального комитета партии Сергей Малинкович. Об этом сообщает ТАСС.

Нового лидера выбрали путём тайного голосования в ходе партийного съезда.

«Впервые в истории марксистско-ленинского коммунистического движения [делегаты съезда] внесли в оборот такой термин, как „патриотическая коммунистическая партия“, потому что, к сожалению, есть и те коммунистические партии, которые не проходят экзамен на патриотизм», — сказал Малинкович.