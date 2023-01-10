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Пашинян: Армения не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году

Премьер-министр подчеркнул, что Минобороны страны уже проинформировало об этом объединённый штаб

10 января 2023, 16:33, ИА Амител

Министерство обороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявляли, что в 2023 году за пределами РФ планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении. 

«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединённый штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — заявил Пашинян при общении с журналистами.

Напомним, что ранее Армения выступила с критикой на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. По словам спикера армянского парламента Алена Симоняна, Ереван выражает беспокойство недостаточно активной политикой этой структуры в отношении помощи стране в конфликте с Азербайджаном.

Комментарии 3

  • А что случилось то?
    10 января, Гость   Ответить
  • ОДУРЕЛИ и ОБНАГЛЕЛИ! Хватит с ними цацкаться . В Армении полно здоровых пророссийских сил помнящих о роли России в сохранении государства АРМЕНИЯ. А то в Африке порядок наводим а у себя под носом в ближнем зарубежье сопли текут реками.
    10 января, Гость   Ответить
  • И армяне, и азербы знают * Как бы нужен мирный договор * Только вот Рэджэпу Эрдогану * Как бы и в гробу не нужен он
    10 января, Гость   Ответить
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