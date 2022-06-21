Патрушев: ответ России на блокаду Калининградской области повлияет на жителей Литвы

Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьёзно ощутят на себе последствия этих мер. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».

«Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы», — заявил он.

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Политика МИД РФ потребовал от Литвы немедленной отмены запрета на транзит грузов в Калининград

Напомним, что накануне Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

После этого Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета. В Кремле такие действия назвали открыто враждебными.