Переговоры России и Украины могут перенести из Беловежской пущи
Окончательного решения по этому вопросу, а также по времени проведения встречи делегаций пока нет
3 марта 2022, 11:01, Илья Звягинцев
Переговоры российской и украинской делегаций могут перенести из Беловежской пущи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник.
Несмотря на то, что в Беловежской пуще встреча может не состояться, место её проведения останется в рамках Брестской области, отмечается собеседник агентства.
Это решение пока не является окончательным. Также нет точной информации по времени проведения переговоров.
Напомним, 2 марта СМИ писали о том, что второй раунд переговоров между сторонами состоится вечером в Беловежской пуще. Позднее стало известно, что время встречи перенесли.
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