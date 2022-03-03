Переговоры России и Украины могут перенести из Беловежской пущи

Переговоры российской и украинской делегаций могут перенести из Беловежской пущи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник.

Несмотря на то, что в Беловежской пуще встреча может не состояться, место её проведения останется в рамках Брестской области, отмечается собеседник агентства.

Это решение пока не является окончательным. Также нет точной информации по времени проведения переговоров.

Напомним, 2 марта СМИ писали о том, что второй раунд переговоров между сторонами состоится вечером в Беловежской пуще. Позднее стало известно, что время встречи перенесли.