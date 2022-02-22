"Перешли последнюю черту". Как на Украине отреагировали на признание Россией ЛНР и ДНР
Официальные власти довольно сдержанны на комментарии, но некоторые западные политики уже сравнивают Путина с Гитлером
Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Теперь наша страна может сотрудничать с ними в плане оказания военной помощи. Решение главы российского государства вызвало лавину критики со стороны украинских политиков. Некоторые из них не исключают, что теперь Россия может объявить войну Украине, и сравнивают Владимира Путина с Гитлером. Собрали для вас яркие реакции на решение президента России.
"Мир на Украине. Слава Украине"
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным сообщением к нации сразу же после указа Владимира Путина. Он не стал читать длинную лекцию по истории (видимо, привет главе России, который почти полчаса в выступлении уделил внимание именно истории) и заявил, что Украина всегда будет целостным государством.
"Мы преданы мирному и дипломатическом пути, и будем идти им и только им. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся", — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина ничего и никому не должна и ничего и никому не отдаст. Признание независимости ЛНР и ДНР может означать односторонний выход РФ из "Минска". Также, в случае ввода российских войск на территорию ДНР и ЛНР, Киев может защищать свою территорию и применить военную силу.
"И мы в этом уверены, потому что сейчас не февраль 14 года, а февраль 22 года. Мы — другая страна, другая армия. Одна цель — это мир. Мир на Украине. Слава Украине", — завершил президент своё обращение.
"Это вопрос нашего существования"
Бывший министр обороны Украины Павел Климкин назвал три вещи, которые нужны Украине от международных партнёров для защиты от России. Экс-министр заявил, что Украина должна ответить на агрессию Владимира Путина.
"В нашей стране миллионы стволов, и все эти стволы будут стрелять, когда Путин придет на Украину". Это вопрос нашего существования", — отметил Климкин.
"Перешли последнюю черту"
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон записал видео на своём канале в YouTube по поводу признания Россией ДНР и ЛНР. В нём Гордон раскритиковал российское руководство и лично президента РФ.
"Владимир Путин и его преступная банда перешли последнюю черту. Я сегодня посмотрел на российскую элиту. Безликие, послушные, безропотные существа с трясущимися губами и руками", — заявил он.
По словам журналиста, Путин "бросил всему цивилизованному миру перчатку, и получит эту перчатку назад".
"Эти дедушки, которые ностальгически вспоминают Советский Союз, хотят восстановить его только потому, что до 91-го у них стоял, а сейчас они об этом забыли. Сегодня у них стоит на войну, на кровь, на завоевание Украины", — добавил он.
Он также призвал жителей оккупированного Донбасса "прятаться" и не воевать против Украины.
"Другого пути — нет"
В министерстве иностранных дел Украины также довольно жёстко отреагировали на решение российского президента. Глава ведомства Дмитрий Кулеба призвал ООН и американские власти оказать помощь.
"Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет", — заявил глава МИД.
"Россия разрушила все нормы международного права"
Помимо политиков, о признании ДНР и ЛНР говорили также украинские спортсмены, которые были менее сдержанны в своих комментариях и даже сравнивали президента России с Гитлером.
Так, например, легендарный боксёр и мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсетях пост с призывом ввести санкции против России.
"Партнёры Украины должны ввести санкции против России! Безотлагательно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кромсая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие ещё нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?" — написал Виталий Кличко.