"Перешли последнюю черту". Как на Украине отреагировали на признание Россией ЛНР и ДНР

Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Теперь наша страна может сотрудничать с ними в плане оказания военной помощи. Решение главы российского государства вызвало лавину критики со стороны украинских политиков. Некоторые из них не исключают, что теперь Россия может объявить войну Украине, и сравнивают Владимира Путина с Гитлером. Собрали для вас яркие реакции на решение президента России.

"Мир на Украине. Слава Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным сообщением к нации сразу же после указа Владимира Путина. Он не стал читать длинную лекцию по истории (видимо, привет главе России, который почти полчаса в выступлении уделил внимание именно истории) и заявил, что Украина всегда будет целостным государством.

"Мы преданы мирному и дипломатическом пути, и будем идти им и только им. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина ничего и никому не должна и ничего и никому не отдаст. Признание независимости ЛНР и ДНР может означать односторонний выход РФ из "Минска". Также, в случае ввода российских войск на территорию ДНР и ЛНР, Киев может защищать свою территорию и применить военную силу.

"И мы в этом уверены, потому что сейчас не февраль 14 года, а февраль 22 года. Мы — другая страна, другая армия. Одна цель — это мир. Мир на Украине. Слава Украине", — завершил президент своё обращение. "Это вопрос нашего существования"

Бывший министр обороны Украины Павел Климкин назвал три вещи, которые нужны Украине от международных партнёров для защиты от России. Экс-министр заявил, что Украина должна ответить на агрессию Владимира Путина.

"В нашей стране миллионы стволов, и все эти стволы будут стрелять, когда Путин придет на Украину". Это вопрос нашего существования", — отметил Климкин.

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"Перешли последнюю черту"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон записал видео на своём канале в YouTube по поводу признания Россией ДНР и ЛНР. В нём Гордон раскритиковал российское руководство и лично президента РФ.

"Владимир Путин и его преступная банда перешли последнюю черту. Я сегодня посмотрел на российскую элиту. Безликие, послушные, безропотные существа с трясущимися губами и руками", — заявил он.

По словам журналиста, Путин "бросил всему цивилизованному миру перчатку, и получит эту перчатку назад".

"Эти дедушки, которые ностальгически вспоминают Советский Союз, хотят восстановить его только потому, что до 91-го у них стоял, а сейчас они об этом забыли. Сегодня у них стоит на войну, на кровь, на завоевание Украины", — добавил он.

Он также призвал жителей оккупированного Донбасса "прятаться" и не воевать против Украины.

"Другого пути — нет"

В министерстве иностранных дел Украины также довольно жёстко отреагировали на решение российского президента. Глава ведомства Дмитрий Кулеба призвал ООН и американские власти оказать помощь.

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"Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет", — заявил глава МИД.

"Россия разрушила все нормы международного права"

Помимо политиков, о признании ДНР и ЛНР говорили также украинские спортсмены, которые были менее сдержанны в своих комментариях и даже сравнивали президента России с Гитлером.

Так, например, легендарный боксёр и мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсетях пост с призывом ввести санкции против России.

"Партнёры Украины должны ввести санкции против России! Безотлагательно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кромсая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие ещё нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?" — написал Виталий Кличко.