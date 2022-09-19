Первый на Алтае. Виктор Томенко открыл в Рубцовске современный технопарк

Первый в Алтайском крае промышленный технопарк открыли в Рубцовске 17 сентября. Торжественное мероприятие посвятили 130-летию третьего по численности населения города региона. Одним из первых в новеньком технопарке побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который выразил уверенность: подобные заводы — ещё один вклад в копилку потенциала промышленной и производственной мощности Рубцовска. Как открывали предприятие — в материале amic.ru.

Что известно о новом заводе?

Площадка технопарка общей площадью 2,3 гектара находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. Здесь уже разместились пять резидентов.

Как подчеркнул на церемонии открытия глава региона Виктор Томенко, технопарк имеет колоссальное значение для всего Рубцовска. Перед тем как запустить производство и найти резидентов, правительство края и администрация города провели большую подготовительную работу. Объём внебюджетных средств, направленных на создание предприятия, составил свыше 220 миллионов рублей. Ещё 100 миллионов ушли на реконструкцию улицы Трактовой, ведущей к новому заводу. Отметим, эту улицу не ремонтировали с советских времён.

«Рубцовск уже много лет выполняет функцию столицы юга Алтайского края. Проведена огромная работа, чтобы сегодня открыть технопарк. Все задачи, которые были поставлены перед созданием объекта, выполнены: открыты новые рабочие места, появился новый устойчивый источник налоговых платежей. Самое главное — решены практические производственные задачи для обеспечения машиностроения, использования современных методов ведения высокоточного, высокотехнологичного производства здесь, в Рубцовске. Всё это есть в новом технопарке», — сказал губернатор.

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При этом он отметил, что сейчас происходит только начало «процесса практической работы». И выразил уверенность, что уже вскоре количество резидентов у технопарка увеличится. «Появятся ещё работники, дополнительные обороты. Уже первые шаги, которые созданный технопарк начал демонстрировать, весьма убедительны», — сказал Виктор Томенко и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании промышленного объекта.

Особую признательность губернатор выразил правительству Российской Федерации. Так как в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на создание технопарка в Рубцовске из федерального бюджета направили около 500 миллионов рублей. Виктор Томенко подчеркнул, что эти средства — ещё один вклад в копилку промышленного потенциала Рубцовска.

Для промышленного технопарка закупили высокоточное оборудование, чтобы им могли пользоваться малые производственные компании. Есть и роботизированный сварочный комплекс, и гидравлический пресс, и пресс-ножницы с гидравлическим приводом, внушительный комплект станков для прецизионной металлообработки и получения современной промышленной продукции.

Малые компании, размещённые на территории промышленного технопарка, планируют создать более 80 дополнительных рабочих мест, а к 2024 году их количество превысит 180.

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42 технопарка по России

Замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, приехавшая на открытие рубцовского технопарка, напомнила, что в рамках нацпроекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета 32 регионам предоставили более 13 миллиардов рублей на создание и развитие 42 проектов парков.

«На данный момент введены в эксплуатацию 38 объектов. Сегодня мы дали старт хорошему прорывному проекту в городе Рубцовске. В условиях роста технологического суверенитета и производственной независимости важно, что такие объекты мы открываем не только в региональных центрах, но и в небольших городах. Развитие реального производства и возможность доступа к площадкам с таким уровнем и оборудованием важно именно для местного бизнеса», — рассказала Татьяна Илюшникова.

Награды лучшим рабочим

После церемонии открытия технопарка губернатор Виктор Томенко, а также спикер АКЗС Александр Романенко вручили награды лучшим рабочим предприятий города Рубцовска. Почётные грамоты и благодарности получили труженики Рубцовского завода запасных частей, Управляющей компании промышленного технопарка «Юг Алтая». Так, например, за добросовестный труд и в связи с открытием первого промышленного технопарка в Алтайском крае медалью «За заслуги во имя созидания» награждён генеральный директор Рубцовского завода запасных частей Станислав Кедик.