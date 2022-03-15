Песков назвал хулиганством инцидент в эфире Первого канала

В Кремле не считают вопросом своей повестки инцидент с ворвавшейся в эфир Первого канала сотрудницей Мариной Овсянниковой. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок женщины хулиганством.

Представитель Кремля подчеркнул, что и канал, и те, «кому положено», разбираются в инциденте.

Напомним, Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» вечером 14 марта. В руках она держала плакат против спецоперации РФ на Украине.

Женщина работала редактором отдела городов Первого канала. По последней информации, Овсянникову проверяют на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»).