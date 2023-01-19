Песков не увидел в словах Медведева противоречий с российской ядерной доктриной

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне "может спровоцировать начало войны ядерной"

19 января 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы в войне может спровоцировать начало ядерного противостояния, не противоречит доктрине страны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Медведев в своём Telegram-канале заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне "может спровоцировать начало войны ядерной". Он также отметил, что ядерные державы "не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба".

Песков прокомментировал высказывание, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли это означать, что Россия готова применить ядерное оружие или изменить доктрину.

"Нет. Это абсолютно не значит. Это идёт в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что по российской военной доктрине применение ядерного оружия возможно только в случае, "когда под угрозу поставлено само существование государства" либо в ответ "на применение ядерного и других видов оружия массового поражения".