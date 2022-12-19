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Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО

Он призвал относиться к таким слухам как к «абсолютно глупым и безосновательным измышлениям»

19 декабря 2022, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин отправился в Минск, чтобы якобы принудить Белоруссию к участию в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами он отметил, что к подобным публикациям стоит относиться «как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям».

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, Путин впервые за три год прилетел в Минск. Помимо российского лидера, в Белоруссию прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции, после чего состоится личная встреча Путина и президента Александра Лукашенко. В рамках переговоров в узком составе также планируется участие глав министерств обороны России и Белоруссии.

Комментарии 4

  • Да мы так и поняли что картошку покупать поехали
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Зачем это Лукашенко? При разборе полетов сейчас он нейтрален. А если участвовать в СВО, заднюю потом не включишь
    20 декабря, Гость   Ответить
  • При разборе полетов сейчас он нейтрален.===========чой-то вдруг он нейтрален? Беларусь официальный союзник России. Если на Россию нападут, Беларусь автоматически становится участником войны. Равно и наоборот - враги сто раз подумают, прежде чем напасть на Беларусь, зная, что за ней Россия стоит. Сейчас идет СВО и Беларусь прикрывает наш фланг, не участвуя непосредственно в боевых действиях.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Если на Россию нападут, Беларусь автоматически становится участником войны---чего бы это вдруг? международные отношения чуть сложнее, чем тебе кажется.
    20 декабря, Гость   Ответить
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