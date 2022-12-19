Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО

Он призвал относиться к таким слухам как к «абсолютно глупым и безосновательным измышлениям»

19 декабря 2022, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин отправился в Минск, чтобы якобы принудить Белоруссию к участию в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами он отметил, что к подобным публикациям стоит относиться «как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям».

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, Путин впервые за три год прилетел в Минск. Помимо российского лидера, в Белоруссию прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции, после чего состоится личная встреча Путина и президента Александра Лукашенко. В рамках переговоров в узком составе также планируется участие глав министерств обороны России и Белоруссии.