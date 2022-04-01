Песков опроверг слухи об онкозаболевании у Путина

Информация о том, что президент России Владимир Путин болен раком щитовидной железы и подвергался операциям, связанным с онкологическими заболеваниями, не соответствует действительности. Как сообщает «Лента.ру», соответствующие сообщения, которые появились в ряде СМИ, опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам журналиста Алексея Венедиктова, представитель Кремля назвал подобные заявления «выдумками и неправдой».

«На вопрос: «Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?» — Песков ответил: «Верно», — заявил Венедиктов.

Напомним, что ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что сейчас Путин находится в форме. Все сообщения о якобы существующих у российского лидера проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются для подрыва доверия к президенту.