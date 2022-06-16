Песков ответил на слухи о том, что Путин объявит о мобилизации

Президент России Владимир Путин не будет в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня объявлять о мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, назвал соответствующие зарубежные публикации лживыми вбросами. Ранее подобная информация распространилась в ряде западных СМИ.

Напомним, что в начале мая данные о всеобщей мобилизации опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не стоит ждать объявления мобилизации в России, нужно самим «мобилизироваться» вокруг главы государства.