Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию ряда зарубежных СМИ о том, что войска нападут на Украину в конкретное время. Его слова передаёт РИА Новости.

“Им (украинцам, — прим. ред.) лучше завести будильники на это время и самим убедиться”, — сказал Песков.

Напомним, ряд британских изданий, ссылаясь на данные американской разведки, утверждали, что Россия начнёт вторжение на территорию Украины в три часа ночи. Подобные заявления появились на страницах Mirror и The Sun.

Президент США Джо Байден также был уверен в том, что знает дату начала войны. Он заявлял, что нападение произойдёт 16 февраля.