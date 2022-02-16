Песков предложил украинцам поставить будильники, чтобы не проспать вторжение
Некоторые зарубежные издания настолько уверены в том, что Россия нападёт на Украину, что даже называют конкретное время
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию ряда зарубежных СМИ о том, что войска нападут на Украину в конкретное время. Его слова передаёт РИА Новости.
“Им (украинцам, — прим. ред.) лучше завести будильники на это время и самим убедиться”, — сказал Песков.
Напомним, ряд британских изданий, ссылаясь на данные американской разведки, утверждали, что Россия начнёт вторжение на территорию Украины в три часа ночи. Подобные заявления появились на страницах Mirror и The Sun.
Президент США Джо Байден также был уверен в том, что знает дату начала войны. Он заявлял, что нападение произойдёт 16 февраля.