Песков призвал создавать условия для возвращения в Россию уехавших сограждан

По мнению пресс-секретаря президента, в вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо чётко определить, что именно считается преступлением

13 января 2023, 22:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: "Новости сегодня" / YouTube

В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо чётко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии изданию "Лайф".

"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что власти должны сделать всё необходимое, чтобы "не являющиеся врагами государства" россияне захотели вернуться обратно.

"Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины, для того чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", — заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добавить в Уголовный кодекс России пункт о конфискации в России имущества уехавших граждан, которые открыто поддерживают нацистов и оскорбляют страну. Саму идею неоднократно высказывали различные политики,