Песков призвал создавать условия для возвращения в Россию уехавших сограждан
По мнению пресс-секретаря президента, в вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо чётко определить, что именно считается преступлением
13 января 2023, 22:50, ИА Амител
В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо чётко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии изданию "Лайф".
"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — пояснил он.
Представитель Кремля добавил, что власти должны сделать всё необходимое, чтобы "не являющиеся врагами государства" россияне захотели вернуться обратно.
"Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины, для того чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", — заключил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добавить в Уголовный кодекс России пункт о конфискации в России имущества уехавших граждан, которые открыто поддерживают нацистов и оскорбляют страну. Саму идею неоднократно высказывали различные политики,
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