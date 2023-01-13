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Песков призвал создавать условия для возвращения в Россию уехавших сограждан

По мнению пресс-секретаря президента, в вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо чётко определить, что именно считается преступлением

13 января 2023, 22:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото:
Дмитрий Песков / Фото: "Новости сегодня" / YouTube

В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо чётко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии изданию "Лайф".

"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что власти должны сделать всё необходимое, чтобы "не являющиеся врагами государства" россияне захотели вернуться обратно.

"Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины, для того чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", — заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добавить в Уголовный кодекс России пункт о конфискации в России имущества уехавших граждан, которые открыто поддерживают нацистов и оскорбляют страну. Саму идею неоднократно высказывали различные политики, 

Комментарии 11

  • Как надоел этот бред.
    14 января, Гость   Ответить
  • Смешной усатик
    14 января, Гость   Ответить
  • Мы откатились на 100 лет назад к 17 году. Прогрессивные люди покидают нашу страну и дальше будут покидать, идёт переформатирование общества.
    14 января, Гость   Ответить
  • Жизнь дается один раз, а Песков в окопы не пойдет.
    14 января, Гость   Ответить
  • А создавать условия для неуехавших не пробовали?
    14 января, Гость   Ответить
  • необходимо чётко определить, что именно считается преступлением --- ну это логично
    14 января, Гость   Ответить
  • Для молодых здоровых неуехавших пока создаются условия в новых регионах РФ, которые не всех устраивают. Некоторые бандеровцев не любят, но с методикой их утилизации не согласны. Считают, что сначала должны быть ракетные удары, а потом поле деятельности для молодых и здоровых. Поэтому решили переждать, вдруг методика поменяется, можно будет возвращаться и помогать
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, условие одно, дать жить, а не погибнуть.
    14 января, Гость   Ответить
  • создавать условия для возвращения в Россию уехавших сограждан---вы на это неспособны
    14 января, Гость   Ответить
  • условие одно, дать жить, а не погибнуть ---- это мировой гегемон решает
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, .то мировой гегемон решает---отмотай не многим 35 лет назад и много этот гегемон тогда решал
    14 января, Гость   Ответить
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