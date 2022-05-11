Песков прокомментировал слухи о возможном введении в РФ военного положения
Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на заявления Путина о ходе спецоперации, который не раз подчёркивал, что действия на Украине идут по плану
11 мая 2022, 18:22
Президент России Владимир Путин не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной операции на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля призвал ориентироваться на заявления Путина о ходе спецоперации, который не раз подчёркивал, что действия на Украине идут по плану.
Ранее депутат Андрей Красов назвал «провокацией тёмных сил» слухи о введении военного положения в РФ. По его мнению, сценарии таких провокаций «пишутся за океаном», чтобы демонизировать Россию.
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