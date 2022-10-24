Песков рассказал, почему Путин редко разговаривает с Макроном и Шольцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, почему Владимир Путин редко разговаривает с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«А что касается господина Макрона и господина Шольца, просто последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, вот поэтому с ними контактов стало меньше», — цитирует Пескова РИА Новости.