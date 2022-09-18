Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

При этом чиновник отметил, что «такую склонность имеют другие страны».

Песков также обратил внимание на абсолютное сходство России и Китая «в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин, по его словам, едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего».

На этой неделе лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и провели двусторонние переговоры и поучаствовали в других мероприятиях.