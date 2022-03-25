Почему «похоронили» Владимира Жириновского и что с политиком на самом деле

Лидер партии Владимир Жириновский умер 25 марта, сообщает Mash. По информации канала, последние сутки политик провёл в коме. Однако в партии и Госдуме информацию о смерти опровергают. Рассказываем кратко о состоянии здоровья Владимира Жириновского.

Как появилась информация о смерти Жириновского?

В телеграм-канале известного издания Mash. По их информации, политика не стало в 10:45 утра по московскому времени. Позже РИА Новости тоже сообщили о смерти Жириновского со ссылкой на сенатора Пронюшкина.

Что говорят в ЛДПР и Госдуме о состоянии здоровья Жириновского?

В партии сразу опровергли информацию о смерти политика.

«Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!» — сообщили в ЛДПР.

По информации Минздрава, состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале, что Жириновский жив, но находится в тяжёлом состоянии.

«Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин.

Сенатор Пронюшкин, который один из первых сообщил о смерти Жириновского, уже удалил свой пост и принёс публичные извинения.

А почему Жириновский вообще болеет?

В начале февраля политик попал в больницу. У Жириновского обнаружили двухстороннюю пневмонию из-за последствий коронавируса. По сведениям Минздрава, состояние политика оценивается как стабильно тяжёлое, а за его жизнь борются лучшие врачи. Сам Владимир Жириновский несколько раз прививался от коронавируса.