Почему Россию обвиняют в переброске войск на границу с Украиной и как отвечают в Кремле?

Последние несколько месяцев западные СМИ регулярно сообщают о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Журналисты указывают на российские войска, которые стягиваются к границе соседнего государства. Однако в Кремле опровергают агрессивные намерения и говорят, что солдаты и техника планируют перемещаться только по территории своего государства.

В чём обвиняют Россию?

В конце октября Associated Press и The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовит вторжение на Украину в первые недели 2022 года. В качестве доказательств были представлены аэроснимки: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Журналисты даже составили карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины оценил численность российских военнослужащих на украинской границе в 122 тысячи человек. The New York Times сообщала, что на границу с Украиной прибыли и вертолёты.

Как пишет Politico, ссылаясь на данные специализирующегося на военной тематике британского издания Jane’s, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками. Издание утверждает, что в этом районе также были замечены части 1-й гвардейской танковой армии.

Как это комментируют в Кремле?

Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ перемещает войска на собственной территории, что позволено суверенным правом. Он рассказал, что войска останутся на своих местах из-за “напряжённой ситуации”, которая возникла на границе, и “недружественной атмосферы”, создаваемой действиями НАТО.

Песков указал, что недружелюбную атмосферу в регионе провоцируют различные учения НАТО, а также полёты натовских истребителей и шпионских самолётов. Российские власти неоднократно отвергали все обвинения западных стран в “агрессивных действиях”.

А чем отвечают США?

Направляют своих военных в Европу. Пентагон подтвердил данные о переброске американских военных в Польшу, Румынию и Германию. Как уточняли СМИ, планируется отправление около 2 тыс. военных в Польшу и ещё нескольких тысяч на юго-восточный фланг НАТО. В настоящее время в Польше находится около 5,5 тыс. американских солдат. НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования общей численностью до 40 тыс. военнослужащих.

По словам глава пресс-службы Пентагона Джона Кирби, президент Джо Байден принял решение показать реакцию США на растущую угрозу безопасности и стабильности в Европе. Также администрация президента США подготовила 18 сценариев действий на случай нападения на Украину.