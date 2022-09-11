Почти 50 тысяч человек проголосовали на выборах в Барнауле

В Барнауле 11 сентября на выборах по состоянию на 12:00 явка составила 9,5%. На участки для голосования пришли 49 842 избирателя, сообщили в Избиркоме.

Также сегодня проходят масштабные выборы депутатов представительных органов власти в муниципалитетах Алтайского края.

По состоянию на 12:00 средняя явка на них составлила 11,65%. На участки для голосования пришёл 189 651 избиратель.

«В городских округах проголосовали 8,6% (76 312) избирателей. В муниципальных районах и округах — 113 339 человек, что составляет 15,3%», — говорится в сообщении.

При этом наиболее активно голосуют в Родинском (явка 34,3% проголосовало 4 805 человек), Завьяловском (24,9%, 3 634 избирателя) и Хабарском (24,3%, 2 922 избирателя) районах.