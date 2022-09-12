Почти одна партия. Кто побеждает на выборах в Барнаульскую гордуму?

Выборы в Барнаульскую гордуму уже практически завершены, обработано 100% бюллетеней и можно делать предварительные выводы о победителях. Уже известны почти окончательные проценты, которые набрали партии по спискам. Кроме того, победители по округам также, можно сказать, определились. Amic.ru публикует последние результаты выборов в БГД.

Кто лидер в голосовании по спискам?

Партия «Единая Россия», по предварительным результатам, набрала 47,9% голосов на выборах в Барнаульскую гордуму. За неё поставили галочки 37,2 тысячи человек. За ЕР идёт Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), у которой 15,4%, или 12 тысяч голосов избирателей.

Также в Барнаульскую гордуму выходят «Справедливая Россия» (8,9%, 6,9 тысячи голосов), «Новые люди» (8,4%, 6,5 тысячи голосов) и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), у которой 6,4 тысячи голосов, или 8,3%.

Остальные партии пятипроцентный барьер не преодолели. Это «Коммунисты России» (3,5%), «Партия пенсионеров» (2,8%), «Зелёные» (1,4%) и «Родина» (3,5%).

Выборы в БГД-2022 / Фото: amic.ru

Кто победил по одномандатным округам?

По одномандатным округам лидерство также за единороссами. Они победили во всех 20 округах. А именно:

в округе № 1 победила Марина Понкрашева из ЕР — у неё 1,9 тысячи голосов. У ближайшего преследователя от КПРФ Михаила Кульбацкого — 743;

в округе № 2 первое место у кандидата от «Единой России» Михаила Разливинского — у него 1,7 тысячи голосов, за ним идёт Захар Торычев из СРЗП с 765-ю голосами;

в округе № 3 лидерство у кандидата от ЕР Кристины Юстус, у неё 1,6 тысячи голосов. У ближайшего преследователя от КПРФ Артёма Фатеева — 453;

в округе № 4 побеждает единоросс Сергей Струченко, у него 1,7 тысячи голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Юрий Красильников, получивший 671 голос;

по округу № 5 также лидирует единоросс Дмитрий Мавлютов, у которого 1,9 тысячи голосов. За ним — представитель КПРФ Кирилл Саидов, набравший 569 голосов;

в округе № 6 победил Дмитрий Аганов из ЕР — у него 2,2 тысячи голосов. Ближайший преследователь — Алексей Иванюк из «Новых людей» — набрал 737 голосов;

в округе № 7 побеждает Андрей Солодилов из ЕР — у него 1,7 тысячи голосов. У ближайшего к нему кандидата Павла Шумихина («Новые люди») 932 голоса;

в округе № 8 таблицу возглавил единоросс Юрий Ряполов, у него 1,9 тысячи голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Оксана Мелехова с 820-ю голосами;

по округу № 9 лидер — единоросс Дмитрий Денисов, набравший чуть больше двух тысяч голосов. На втором месте — самовыдвиженец Евгений Астаховский (874 голоса);

округ № 10 занял Роман Ильин из ЕР, который набрал 1,5 тысячи голосов. За ним идёт представитель КПРФ Екатерина Мельникова, у которой 584 голоса;

в округе № 11 победителем пока является представитель партии власти Дмитрий Абалымов, набравший 1,6 тысячи голосов. На втором месте здесь представитель КПРФ Александра Таранец, у которой 707 голосов;

округ № 12 тоже остался за единороссами, а конкретно — за Иваном Огневым. Он получил 2,9 тысячи голосов. Ближайший преследователь, справедливоросс Дмитрий Свиридов, набрал 589 голосов;

в округе № 13 победил кандидат от всё той же «Единой России» Николай Савинский, у которого 2,2 тысячи голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Дмитрий Ершов, набравший 460 галочек «за»;

округ № 14 берёт единоросс Дмитрий Ильиных, у него более двух тысяч голосов. Сразу за ним — Даниил Востриков из КПРФ (609 голосов);

в округе № 15 победил Павел Кравченко из ЕР, набравший 1,5 тысячи голосов. За ним идёт Дмитрий Ворсин из СР, у которого 684 голоса;

в округе № 16 победил единоросс Валерий Касплер с 1,7 тысячи галочками «за». Второе место у Марата Абдулаева из КПРФ (439 голосов);

в округе № 17 первое место у единоросса Вячеслава Перерядова, у которого 1,6 тысячи голосов. Ближайший преследователь — представитель КПРФ Ален Бояринов, у него 465 голосов;

округ № 18 остался за Еленой Азаровой из ЕР, за неё проголосовали 1,9 тысячи избирателей. На втором месте — Елена Кокорина из КПРФ с 964-ю голосами;

в округе № 19 победила представитель партии власти Ирина Молчанова — у неё 1,7 тысячи голосов. На втором месте — Александр Кузнецов из «Новых людей» (663 голоса);

Последний, 20-й округ, «взял» единоросс Виталий Казаков, он набрал более двух тысяч голосов. Второе место — у кандидата от КПРФ Дианы Заварзиной, у неё 842 галочки «за».

Отметим, что явка на выборах в Барнаульскую гордуму была низкой. Она составила 14,7%. Всего проголосовало 77,7 тысячи человек. Выборы в БГД шли три дня — с 9 по 11 сентября. Барнаульцы могли выбрать кандидатов по одномандатным округам и проголосовать по спискам за одну из девяти партий.

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