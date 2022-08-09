Подспорье для бизнеса. Депутаты АКЗС хотят ввести льготы по налогу на имущество организаций

Комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму и краевой бизнес-омбудсмен разработали проект поправок в закон «О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края». Документ рассмотрят на сессии Заксобрания 25 августа. Авторы поправок предлагают уменьшить базу, с которой исчисляется налог на имущество организаций, на величину кадастровой стоимости — 300 кв. м объекта недвижимости. Аналогичный закон уже работает в ряде регионов страны, сообщает пресс-служба АКЗС.

«Фактически это льгота в виде налога на имущество на площадь менее 300 кв. м. Это один объект по выбору предпринимателя. В случае если площадь объекта меньше 300 кв. м, то налог на имущество будет равен нулю. Если больше, то 300 кв. м будут по ставке 0%, а остальное — по кадастровой стоимости», — объяснил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

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Налоговые послабления будут касаться офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-деловых и торговых центров (и помещений в них).

«Дополнительные условия — эти предприятия уже должны заниматься такой деятельностью не менее двух лет. Это нужно, чтобы не было дробления бизнеса под льготу. На предприятии должны быть работники — не менее трёх человек, и у этих работников должен быть определённый уровень заработной платы. Мы его исчисляем с коэффициентом к величине прожиточного минимума, отдельно для сельских и городских предпринимателей», — рассказал Семёнов.

Изменения в закон позволят поддержать малый и средний бизнес, а также сохранить рабочие места. «Эта льгота фактически для всех, главное, чтобы у предпринимателя были работники, которые получают зарплату не ниже определённого порога. И мы ограничиваем не облагаемую налогом площадь, чтобы большие объекты не выпали из налогооблагаемой базы. В первую очередь эта льгота рассчитана на малый и микробизнес. Хотя и предприниматели с большими оборотами тоже смогут этой льготой воспользоваться», — подчеркнул Семёнов.

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Законопроект предлагается принять в двух чтениях. Он может вступить в силу с 1 января 2023 года.