Полный текст выступления Путина на концерте в честь воссоединения Крыма с РФ

Президент России Владимир Путин выступил на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. В ходе речи трансляция внезапно прервалась. Amic.ru приводит полный текст выступления президента.

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединённый общей судьбой на своей земле, — это первые строчки основного закона страны, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение.



На своей земле, объединённые общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник. Поздравляем!



За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу, невооружённым взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов!



Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу.



Но дело не только в этом. Дело в том, что мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счёт чего, и мы обязательно реализуем все намеченные планы.



Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что-то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, — лучшее тому подтверждение.



Люди, которые проживали и проживают в Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это всё и есть то, что называется геноцид.



Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, — это является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции.



Эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но всё заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России, и именно для нашего народа — в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции: плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было.



Так получилось, что начало операции совпало — совершенно случайно совпало — с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников причисленных к лику святых — Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!