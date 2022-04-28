Польша объявила о масштабных военных учениях на востоке и севере страны

Министерство обороны Польши объявило о военных учениях. Как сообщает «Лента.ру», 1 мая и до конца месяца на севере и востоке страны будет интенсивное движение колонн военной техники.

Граждан попросили не публиковать фотографии и любую информацию о передвижении войск и их дислокации, поскольку это может иметь «негативные последствия для системы безопасности и обороны».

Напомним, что ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Варшава и Вашингтон обсуждают введение на Западную Украину польских военных для установления контроля над территорией.

Он уточнил, что это похоже на попытку распределения зон влияния после Первой Мировой войны. Не исключено, что к Польше на добровольной основе могут присоединится другие государства.