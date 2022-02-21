Посольство США предупредило об угрозе атак на ТЦ и метро в России
В диппредставительстве не исключили нападений на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге
Посольство США в России предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте миссии.
В частности, в диппредставительстве со ссылкой на сообщения СМИ не исключили нападений на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге.
Дипломаты призвали граждан следить за обстановкой в местных и зарубежных СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными в популярных туристических местах, иметь при себе удостоверение личности и визу, продумать варианты эвакуации без помощи властей США.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на предупреждение дипмиссии поинтересовалась, передавала ли американская сторона эти данные Москве.
«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?» — написала она в Telegram.