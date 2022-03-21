Пострадавший в ДТП на Павловском тракте ребенок находится в тяжелом состоянии

Четырёхлетний мальчик, который пострадал вечером 18 марта в массовом ДТП на Павловском тракте, сейчас находится в реанимации. Как сообщают «Вести Алтай», его состояние оценивают как стабильно тяжёлое.

Также в ДТП травмы получил и сам водитель такси — 29-летний мужчина. О его состоянии не сообщаются.

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Происшествия Появилась видеозапись момента смертельного ДТП с такси на Павловском тракте

Напомним, что 18 марта на Павловском тракте неподалёку от пересечения с улицей Фурманова столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии пассажиры машины с опознавательными знаками такси — женщина и семилетний ребёнок — погибли на месте происшествия, ребёнок 2017 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован.