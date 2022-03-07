Правительство утвердило перечень недружественных России стран

Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров.

Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включённых в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В список вошли 48 государств: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония, а также все страны ЕС.

В состав Евросоюза входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.