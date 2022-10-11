Премьер-министр Венгрии заявил, что мир на Украине возможен только при переговорах Москвы и Вашингтона
Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден является не лучшим переговорщиком в данной ситуации
11 октября 2022, 22:10, Илья Звягинцев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает портал Handelsblatt.
«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе», — заявил Орбан.
Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден является не лучшим переговорщиком в текущей ситуации. Он назвал Дональда Трампа надеждой на установление мира.
Комментарии
Новости партнеров