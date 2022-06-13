Президент РФ уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества

Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В своём Telegram-канале чиновница сообщила, что увольнение с поста, который она занимала четыре месяца, связано с переходом на другую работу, но не уточнила, на какую именно.

«Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — написала Поклонская.

В апреле Поклонская назвала ситуацию на Украине тьмой и катастрофой. Чиновница отмечала, что её «сердце разрывается от боли» из-за происходящего. По её словам, она является одновременно и русской, и украинкой, и выступает «на стороне добра и здравого смысла».